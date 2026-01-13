  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Coupe de la Ligue Semenyo et Cherki rapprochent Manchester City de la finale

Gregoire Galley

13.1.2026

Manchester City a fait un grand pas vers la finale de la Coupe de la Ligue en s'imposant 2-0 mardi à Newcastle en demi-finale aller grâce à des buts d'Antoine Semenyo et Rayan Cherki en seconde période.

Manchester City a fait un grand pas vers la finale de la Coupe de la Ligue.
Manchester City a fait un grand pas vers la finale de la Coupe de la Ligue.
IMAGO/News Licensing

Agence France-Presse

13.01.2026, 23:17

Les «Citizens» devront confirmer ce résultat au retour, le 4 février à domicile, avant de se projeter sur la finale programmée le 22 mars à Londres, contre Arsenal ou Chelsea.

En attendant, ils sont sortis vainqueurs d'une affiche longtemps indécise, assez ennuyeuse avant la mi-temps (aucun tir cadré) et beaucoup plus vivante après.

Au retour des vestiaires, Newcastle a donné des sueurs froides à James Trafford deux fois coup sur coup, d'abord sur une tête de Yoane Wissa que le gardien remplaçant a joliment détournée, puis sur une frappe de Bruno Guimaraes repoussée par un poteau (50e).

Mais c'est Manchester City qui a frappé en premier grâce à Semenyo, son nouvel ailier droit tout juste arrivé de Bournemouth après un transfert estimé à près de 75 millions d'euros.

L'international ghanéen né à Londres a repris du gauche, face au but vide, un centre de Jérémy Doku dévié par Bernardo Silva (53e, 1-0). Celui qui avait déjà marqué dès son premier match, remporté 10-1 samedi contre Exeter (D3) en Coupe d'Angleterre, s'est vu priver d'un doublé dix minutes après (63e) après un hors-jeu d'Erling Haaland longuement décortiqué par la VAR.

Rayan Cherki a donné plus d'ampleur à la victoire des visiteurs dans le temps additionnel (90e+9) sur une passe en retrait de Rayan Aït-Nouri, un autre entrant.

Manchester City a remporté quatre titres consécutifs en League Cup de 2018 à 2021 mais n'a plus accédé à la finale depuis. L'équipe de Pep Guardiola, deuxième de Premier League, figure dans le Top-8 en Ligue des champions et disputera le 4e tour de la Coupe d'Angleterre au mois de février.

Les plus lus

Crans-Montana : un juriste suisse pris à partie en direct à la télévision italienne
Credit Suisse condamné à verser plus de 900'000 euros à une ex-salariée
Le «fils adoptif» des Moretti raconte la nuit de l’enfer
Jennifer Lawrence se considère comme une « mère au foyer»
«Nous sommes tous en colère...» - Vive polémique sur les porteurs de la flamme !
Trump, un «président le la paix» qui aime la force