Manchester City a fait un grand pas vers la finale de la Coupe de la Ligue en s'imposant 2-0 mardi à Newcastle en demi-finale aller grâce à des buts d'Antoine Semenyo et Rayan Cherki en seconde période.

Agence France-Presse Gregoire Galley

Les «Citizens» devront confirmer ce résultat au retour, le 4 février à domicile, avant de se projeter sur la finale programmée le 22 mars à Londres, contre Arsenal ou Chelsea.

En attendant, ils sont sortis vainqueurs d'une affiche longtemps indécise, assez ennuyeuse avant la mi-temps (aucun tir cadré) et beaucoup plus vivante après.

Au retour des vestiaires, Newcastle a donné des sueurs froides à James Trafford deux fois coup sur coup, d'abord sur une tête de Yoane Wissa que le gardien remplaçant a joliment détournée, puis sur une frappe de Bruno Guimaraes repoussée par un poteau (50e).

Mais c'est Manchester City qui a frappé en premier grâce à Semenyo, son nouvel ailier droit tout juste arrivé de Bournemouth après un transfert estimé à près de 75 millions d'euros.

L'international ghanéen né à Londres a repris du gauche, face au but vide, un centre de Jérémy Doku dévié par Bernardo Silva (53e, 1-0). Celui qui avait déjà marqué dès son premier match, remporté 10-1 samedi contre Exeter (D3) en Coupe d'Angleterre, s'est vu priver d'un doublé dix minutes après (63e) après un hors-jeu d'Erling Haaland longuement décortiqué par la VAR.

Rayan Cherki a donné plus d'ampleur à la victoire des visiteurs dans le temps additionnel (90e+9) sur une passe en retrait de Rayan Aït-Nouri, un autre entrant.

Manchester City a remporté quatre titres consécutifs en League Cup de 2018 à 2021 mais n'a plus accédé à la finale depuis. L'équipe de Pep Guardiola, deuxième de Premier League, figure dans le Top-8 en Ligue des champions et disputera le 4e tour de la Coupe d'Angleterre au mois de février.