Un camouflet: Lyon a été éliminé de la Coupe de France dès les 16e de finale. L'OL a été battu 2-2 ap, 4-2 tab par Bourgoin-Jallieu, club de 5e division qui est aussi l'un de ses partenaires.

Bourgoin-Jallieu crée l'exploit !



Pensionnaires de National 3, les Berjalliens éliminent l'Olympique Lyonnais aux tirs au but !

Le match en direct : https://t.co/iGz25bz1RA #FBJOL pic.twitter.com/udOjqF0LFy — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 15, 2025

AFP/ATS Clara Francey

Le héros du match s'appelle Mehdi Moujetzky, auteur des deux buts berjalliens pendant le temps réglementaire (20e, 69e). Après une première période indigente, l'OL a répondu après la pause par Nemanja Matic (1-1, 45e) et Georges Mikautadze (2-1, 64e), mais Bourgoin-Jallieu est revenu et s'est imposé aux tirs au but après deux échecs d'Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso.

Lyon est le premier club de Ligue 1 à se faire éliminer par une équipe de 5e division depuis Bordeaux face à l'Ile Rousse en 2014. Le Paris Saint-Germain a pour sa part frôlé le pire. Il s'est imposé 4-2 face à Espaly, autre formation de 5e division, grâce à des buts en fin de match de Barcola (88e) et Ramos (92e/pen).

