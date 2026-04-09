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«Cet incident est un mystère» Sept joueurs se volatilisent après un match de qualif’ pour la CAN

Nicolas Larchevêque

9.4.2026

Sept joueurs érythréens sont portés disparus après avoir disputé à Lobamba (Eswatini) un match des qualifications à la Coupe d'Afrique des nations de 2027, a déclaré mercredi à l'AFP un responsable de la Confédération africaine du football (CAF).

Sept joueurs érythréens sont portés disparus après avoir disputé un match des qualifications à la CAN de 2027 (photo d’illustration).
Sept joueurs érythréens sont portés disparus après avoir disputé un match des qualifications à la CAN de 2027 (photo d’illustration).
KEYSTONE

Agence France-Presse

09.04.2026, 08:28

«Cet incident est un mystère. L'Erythrée a battu l'Eswatini le 31 mars à Lobamba et personne ne sait avec certitude ce qui s'est passé ensuite», a dit ce responsable sous couvert de l'anonymat.

«Nous pensons que tous les joueurs ont quitté l'Eswatini pour l'Afrique du Sud (où l'équipe faisait escale pour rentrer via l'Egypte). Mais lorsque la délégation est arrivée au Caire, il manquait sept joueurs.»

Un membre de la communauté érythréenne établie en Afrique du Sud a indiqué à l'AFP avoir vu à Johannesburg plusieurs joueurs portés disparus mais a refusé d'en dire plus, invoquant un souci de sécurité.

Pas un cas isolé

Les Nations unies estiment qu'au cours des vingt dernières années, quelque 80 Erythréens liés au football (joueurs, entraîneurs, délégués) ont fait défection à l'occasion d'un match disputé à l'étranger.

Le service militaire sans limitation de durée en vigueur dans le pays est-africain gouverné depuis l'indépendance de 1993 par Isaias Afwerki est considéré comme l'une des principales raisons de ces défections.

Ces sept nouveaux cas faisaient partie des dix internationaux évoluant en Erythrée retenus pour ce match; les 14 autres joueurs de la liste de 24 convoqués pour cette rencontre évoluent eux dans des championnats étrangers.

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