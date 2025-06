Avant de s'engager avec l'AS Monaco samedi pour rebondir en Ligue 1, Paul Pogba a traversé trois années en enfer marquées une sordide séquestration une nuit de mars 2022, une suspension pour dopage et des blessures à répétition.

Agence France-Presse Clara Francey

19 au 20 mars 2022 - Séquestration

Dans un appartement de Montévrain (Seine-et-Marne), deux hommes cagoulés braquent Pogba sous la menace d'armes à feu dans le but de lui soutirer 13 millions d'euros. Il apparaîtra que cette affaire d'extorsion a été ourdie par une bande composée de son propre frère Mathias et de cinq amis d'enfance. Le 19 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Paris les condamnera à des peines allant jusqu'à huit ans de prison. Mathias Pogba écope d'un an ferme.

29 mars 2022 - Dernière sélection

Le champion du monde 2018 joue à Lille le dernier de ses 91 matches (11 buts) avec les Bleus lors d'une victoire contre l'Afrique du Sud (5-0), il remplace Olivier Giroud à la 65e minute.

9 novembre 2022 - Absence de la liste du Mondial-2022

«La Pioche», qui n'est pas remis d'une nouvelle blessure à une cuisse, ne figure pas dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar. Sa saison 2022-23 se déroule presque entièrement à l'infirmerie. Touché tour à tour à un genou et aux adducteurs, il ne joue que dix morceaux de matches tout au long de l'exercice.

3 septembre 2023 - Dernier match avec la Juve

Paul Pogba dispute la dernière demi-heure d'un match à Empoli (victoire 2-0), son dernier avant sa suspension pour dopage.

11 septembre 2023 - Contrôle positif

Annonce de son contrôle positif aux métabolites non endogènes de la testostérone (DHEA) à l'issue d'un match contre l'Udinese le 20 août, où il est resté sur le banc. Le même jour, il effectuait sa rentrée médiatique sur la chaîne Al Jazeera après son «année difficile».

29 février 2024 - Suspension de quatre ans

La décision de l'Agence antidopage italienne est rendue publique: Pogba est condamné à quatre ans de suspension.

4 octobre 2024 - Réduction de suspension

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) réduit en appel sa suspension de quatre ans à 18 mois, retenant que «l'ingestion» de la substance dopante «n'était pas intentionnelle» et résultait d'une prise de complément alimentaire prescrite par un médecin en Floride". «Enfin, le cauchemar est terminé», réagit-il.

15 novembre 2024 - La Juventus met fin à son contrat

La Juventus Turin annonce «avoir convenu d'un commun accord» de la résiliation du contrat qui la liait à Pogba jusqu'en juin 2026. La décision est effective le 30 novembre.

11 mars 2025 - Fin de sa suspension

Paul Pogba peut reprendre le fil de sa carrière sportive.

28 juin 2025 - Le bout du tunnel

Pogba retrouve enfin un club, l'AS Monaco pour vivre une première expérience en Ligue 1 à 32 ans, lui qui avait quitté le centre de formation du Havre, pas encore majeur, pour rejoindre Manchester United. Le champion du monde 2018 s'est lancé un défi: revenir au plus haut niveau pour retrouver les Bleus dans l'optique du Mondial-2026.

