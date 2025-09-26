  1. Clients Privés
MLS Ultime coup de sifflet pour un monument espagnol

ATS

26.9.2025 - 10:03

L'ancien international espagnol Sergio Busquets a annoncé jeudi qu'il prendrait sa retraite à l'issue de la saison 2025 de MLS. Il évolue au sein de l'Inter Miami au côté notamment de Lionel Messi.

Keystone-SDA

26.09.2025, 10:03

«Ce sont mes derniers mois sur le terrain. Je me retire très heureux, fier, comblé et avant tout reconnaissant», déclare l'ancien milieu de terrain de Barcelone, aujourd'hui âgé de 37 ans, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

MLS. Un vieux compère de Messi le rejoint à l'Inter Miami

MLSUn vieux compère de Messi le rejoint à l'Inter Miami

Busquets est considéré comme l'un des meilleurs milieux défensifs de l'histoire. Il a joué un rôle déterminant dans la conquête par le Barça de neuf championnats d'Espagne et de trois Ligues des champions.

Tout gagné

Avec l'Espagne, il a remporté le Mondial 2010 puis l'Euro 2012 et compte au total 143 sélections.

Il avait mis un terme à sa carrière internationale après le Mondial 2022 et avait rejoint Miami en 2023.

L'Inter Miami a obtenu mercredi son billet pour les play-off de MLS.

