Ce qui avait commencé comme une discussion autour d’un éventuel transfert s’est transformé en véritable guerre ouverte. L’ancien joueur du FC Bâle, Sebastiano Esposito, et son club, Cagliari, s’accusent mutuellement de faits graves, avec notamment des accusations de chantage, un certificat médical pour cause de stress et des menaces de poursuites judiciaires.

À l’été 2021, Sebastiano Esposito avait rejoint le FC Bâle en prêt en provenance de l’Inter Milan. Âgé de 19 ans à l’époque, il avait convaincu pendant sa saison sous les couleurs bâloises (7 buts et 9 passes décisives en 34 matches), mais l’Inter l’avait ensuite envoyé à Anderlecht. S’en est suivi pour l’attaquant italien plusieurs prêt dans son pays natal, à savoir à Bari, à la Sampdoria et à Empoli, avant d’atterir à Cagliari, club de Serie A, la saison dernière.

Les Sardes ont été séduits par les qualités techniques du joueur et ont conclu, durant l’hiver, un transfert définitif. Esposito a ainsi signé un contrat jusqu’en 2030, tandis que l’Inter a conservé un pourcentage de 40 % sur une éventuelle future revente. Esposito a terminé l’exercice écoulé avec huit buts et six passes décisives en 39 matches toutes compétitions confondues pour Cagliari.

Durant la trêve estivale, l’entourage d’Esposito aurait toutefois souhaité renégocier son salaire avec le club, probablement parce que plusieurs équipes étaient intéressées par le joueur. Naples, le PSV Eindhoven et Hull City auraient manifesté leur intérêt, mais ce seraient surtout l’Atalanta Bergame et Côme qui se seraient montrés les plus insistants. Selon «Football Italia», un transfert pour une somme d’environ 20 millions d’euros était évoqué.

Le stage d'entraînement quitté en pleine la nuit ?

C'est à partir de là que les versions divergent. Début août, Cagliari a annoncé publiquement que Sebastiano Esposito avait quitté le stage de préparation de l’équipe première «sans l’autorisation du club».

Le directeur de Cagliari, Stefano Melis, a déclaré à propos de l’incident : «Au final, nous avons été confrontés à ce qui ressemblait à une tentative de chantage. Le joueur, manifestement très mal conseillé par son agent, a quitté le stage pendant la nuit, faisant preuve d’un profond manque de respect envers tout le monde.»

Avant d’ajouter : «Nous nous attendions malgré tout à le revoir à la reprise de l’entraînement. À la place, nous avons reçu un certificat médical au contenu embarrassant.» Il a ajouté que le joueur était désormais sur le marché des transferts, mais que Cagliari n’étudierait que les offres correspondant à sa véritable valeur.

Plainte pénale pour diffamation

La réponse de Mario Giuffredi, conseiller d'Esposito, via «Radiolina», ne s'est pas fait attendre : «Ce ne sont que des mensonges. Le président du club, Tommaso Giulini, veut le vendre.» Il a également affirmé qu’il fournirait des preuves si nécessaire. Selon lui, il avait été convenu avec le directeur sportif Pietro Accardi et l’entraîneur Fabio Pisacane qu’Esposito reprendrait l’entraînement le 5 août.

Giuffredi s’en est aussi vivement pris à Stefano Melis sur «TuttoCagliari» : «Il devrait avoir honte d’avoir utilisé le terme ‘chantage’.» Concernant le certificat médical, il a précisé que dix jours de repos ont été prescrits après une consultation chez un psychologue à Sebastiano Esposito pour cause de stress. «M. Melis n’est pas médecin : comment peut-il qualifier un certificat médical d’embarrassant ?» L’agent a également engagé une procédure judiciaire pour diffamation. Le médecin, lui aussi, souhaite rétablir sa réputation devant les tribunaux.

Cette guerre médiatique ressemble de plus en plus à un feuilleton italien. Une chose est toutefois claire après ces événements : le joueur de 24 ans - dont le frère cadet Francesco «Pio» Esposito évolue à l’Inter Milan et en équipe nationale italienne - ne semble désormais plus avoir d’avenir chez les Rossoblù.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).