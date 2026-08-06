Djibril Sow quitte Séville après trois ans et signe à Gênes en Serie A. Ce transfert attendu de longue date a été confirmé par les deux clubs jeudi soir.

Le milieu de terrain aux 56 sélections avec l'équipe de Suisse a signé un contrat «portant sur plusieurs années», indique le club italien, qui avait terminé à la 16e place du championnat écoulé. Après la Super League et la Bundesliga, Sow va découvrir un quatrième championnat, qu'il décrit comme «difficile» selon ses termes cité dans le communiqué.

À Séville, il a récemment participé au maintien du club en Liga. Selon les médias italiens, le montant du transfert s'élèverait à environ 4 millions d'euros. À Gênes, il aura comme coéquipier Ethan Meichtry. L'international suisse M21 a rejoint l'Italie cet été après avoir quitté le champion de Suisse Thoune.