Après trois saisons passées au PSG, l'attaquant portugais Gonçalo Ramos, qui n'est jamais parvenu à s'imposer comme titulaire, a été transféré à l'AC Milan. Ceci pour un contrat de cinq ans, ont officialisé mardi les deux clubs.

Le joueur de 25 ans s'est engagé jusqu'en juin 2031 avec le club lombard. Le montant de la vente avoisine les 74 millions d'euros, selon une source proche des négociations, précisant qu'il atteint 90 millions d'euros avec les primes. Les deux clubs ont trouvé un accord en fin de semaine dernière, selon la source.

Ramos, qui dispute actuellement le Mondial avec la sélection portugaise, évoluera sous la direction de son compatriote Ruben Amorim, nouvel entraîneur milanais. Arrivé en août 2023 à Paris en provenance de Benfica, Ramos a remporté avec le PSG trois titres de champions de France, deux Coupes nationales et surtout deux Ligues des champions.

Mais il n'a jamais réussi à s'imposer comme titulaire régulier dans le onze de l'entraîneur espagnol Luis Enrique, évoluant dans l'ombre de Kylian Mbappé puis d'Ousmane Dembélé. Ses entrées en jeu ont néanmoins été souvent fructueuses avec 45 buts et 10 passes décisives en trois saisons et 131 rencontres toutes compétitions confondues.