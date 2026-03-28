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Football Servette Chênois rêve d'une saison parfaite

ATS

28.3.2026 - 05:00

Daïna Bourma, la capitaine servettienne, rêve de la saison parfaite.
Daïna Bourma, la capitaine servettienne, rêve de la saison parfaite.
ATS

Invaincu pour ne pas dire invincible en Championnat, Servette Chênois part à la conquête d'une troisième Coupe de Suisse en quatre ans dimanche en finale contre Young Boys, à Winterthour.

Keystone-SDA

28.03.2026, 05:00

Le bilan de l'équipe du coach argentin Cristian Toro est impressionnant. En 17 matches de Championnat, elle n'a concédé que deux nuls, pour quinze victoires. A un match du terme de la saison régulière de Super League et avant les play-off qui débutent le 25 avril, elle est assurée de la 1re place, qualificative pour la Coupe Europa, le deuxième niveau des compétitions européennes après la Ligue des Champions.

En attendant, la finale de la Coupe sera une belle occasion pour les Genevoises de marquer leur territoire face à YB, le Champion en titre.

En place depuis le début de saison, après avoir longtemps oeuvré en Espagne, le coach des Genevoises Cristian Toro fait appliquer une philosophie de jeu basée sur la possession du ballon. De fait, les Chênoises se montrent très dominatrices sur le terrain. L'entraîneur loue le travail de la directrice sportive et ancienne joueuse Marta Peiró Gimenez. Elle a constitué une équipe très soudée, également en dehors du terrain, et qui a faim de titres.

«Nous avons très envie de réussir la saison parfaite», glisse la capitaine Daïna Bourma. La latérale gauche française, à Genève depuis près de cinq saisons, n'est pas surprise par le parcours de l'équipe. Elle aussi met en avant l'homogénéité du groupe. Chaque adversaire rêve évidemment d'être le premier cette saison à faire trébucher les Genevoises. «Nous nous concentrons sur nous-mêmes», indique Bourma.

En Super League, le SFCCF a remporté ses deux matches contre YB cette saison (3-0 et 1-0).

Pour les Young Boys, cette finale de Coupe représente une bonne surprise. L'équipe a enregistré beaucoup de blessures et de départs ces derniers mois. Pour la première fois dans l'histoire de l'équipe féminine, un train spécial de supporters ira suivre le groupe à Winterthour dimanche.

Les Genevoises viseront une troisième victoire en Coupe après 2023 et 2024. Les Bernoises comptent 15 succès, mais le dernier remonte à 2001.

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