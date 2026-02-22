Servette Chênois s'est qualifié pour sa troisième finale de la Coupe suisse féminine. Les Genevoises se sont imposées 3-2 en demi-finale face au FC Zurich, tenant du titre, et affronteront YB en finale.

Les Genevoises éliminent Zurich et visent le sacre face à Young Boys (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le leader incontesté de la Super League a pris une avance décisive de 3-0 à Zurich dans la première demi-heure. Romy Baraniak peu avant la pause et Janina Egli à la 81e minute ont marqué les buts zurichois.

Servette Chênois et YB s'étaient déjà affrontés en finale de Coupe de Suisse en 2024, qui s'était soldée par un succès des Genevoises 3-2. Après la rencontre, l'entraîneure Imke Wübbenhorst avait insulté l'adversaire devant les caméras et déclaré que l'arbitre avait privé YB de la victoire. La revanche aura lieu le 29 mars à la Schützenwiese de Winterthour.