  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Coupe de Suisse dames Servette Chênois affrontera YB en finale

ATS

22.2.2026 - 16:26

Servette Chênois s'est qualifié pour sa troisième finale de la Coupe suisse féminine. Les Genevoises se sont imposées 3-2 en demi-finale face au FC Zurich, tenant du titre, et affronteront YB en finale.

Les Genevoises éliminent Zurich et visent le sacre face à Young Boys (archives).
Les Genevoises éliminent Zurich et visent le sacre face à Young Boys (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.02.2026, 16:26

Le leader incontesté de la Super League a pris une avance décisive de 3-0 à Zurich dans la première demi-heure. Romy Baraniak peu avant la pause et Janina Egli à la 81e minute ont marqué les buts zurichois.

Servette Chênois et YB s'étaient déjà affrontés en finale de Coupe de Suisse en 2024, qui s'était soldée par un succès des Genevoises 3-2. Après la rencontre, l'entraîneure Imke Wübbenhorst avait insulté l'adversaire devant les caméras et déclaré que l'arbitre avait privé YB de la victoire. La revanche aura lieu le 29 mars à la Schützenwiese de Winterthour.

Les plus lus

Les Moretti ne disposaient d’aucun fonds lors de la reprise du Constellation
«J'essaie de ne pas mourir» : un jeune alpiniste italien retrouvé sans vie dans les Grisons
Sion terrasse les Young Boys grâce à un triplé de Nivokazi !
Les États-Unis s’emparent de l’or olympique aux dépens du Canada
Un homme armé abattu après avoir pénétré dans la résidence de Trump
Un loup migrateur traverse le lac des Quatre-Cantons à la nage