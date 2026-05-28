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Women's Super League Servette Chênois est proche du titre

ATS

28.5.2026 - 11:58

Victorieuses 2-1 à l'aller, les joueuses de Servette Chênois peuvent remporter un troisième sacre national vendredi contre Young Boys (19h00). Un adversaire contre qui elles n'ont jamais perdu cette saison.

Les joueuses de Servette Chênois peuvent remporter un troisième sacre national vendredi contre Young Boys.
Les joueuses de Servette Chênois peuvent remporter un troisième sacre national vendredi contre Young Boys.
ats

Keystone-SDA

28.05.2026, 11:58

Les Bernoises devront réaliser l'impossible dans cette finale retour de Women's Super League, puisque leur dernière victoire face aux Servettiennes remonte à août 2019. Mais le penalty transformé par Maja Jelcic lundi en fin de match a permis aux championnes de Suisse en titre de garder l'espoir d'une «remontada».

«C'était extrêmement important», a déclaré la Bernoise Giulia Schlup après la défaite subie au Wankdorf. «Nous savons que nous sommes toujours dans le coup.»

Women's Super League. Servette se paie son adversaire fétiche et fait un pas vers le titre

Women's Super LeagueServette se paie son adversaire fétiche et fait un pas vers le titre

Servette Chênois invaincu à domicile

Menées 2-0 après un doublé de la Suédoise Therese Simonsson, les joueuses en jaune et noir n'ont pas eu beaucoup d'occasions de marquer lundi après-midi. Si elles livrent une performance similaire, les Servettiennes devraient pouvoir décrocher leur troisième titre après ceux de 2021 et 2024.

Un fait parle tout de même en faveur des Bernoises. L'année dernière, elles avaient également perdu le match aller contre Grasshopper, avant d'arracher des prolongations au retour et de s'imposer aux tirs au but.

Il convient toutefois de rappeler que le match retour s'était déroulé dans la capitale. Et surtout: Servette Chênoise dégage jusqu'ici une impression de grande stabilité. Les Genevoises n'ont d'ailleurs perdu aucun match à domicile cette saison...

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