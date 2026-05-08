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Super League dames Servette Chênois et YB prennent une option

ATS

8.5.2026 - 21:40

La finale des play-off de Super League dames devrait, sauf retournement de situation improbable, opposer Servette Chênois et Young Boys. Les Genevoises et les Bernoises se sont en effet imposées à l'extérieur lors des demi-finales aller.

La finale dames se dessine entre Servette Chênois et Young Boys.
La finale dames se dessine entre Servette Chênois et Young Boys.
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.05.2026, 21:40

Servette Chênois a même survolé les débats vendredi soir sur la pelouse du FC Zurich en s'imposant 4-0. Tenant du titre national, YB a pour sa part dominé 3-1 St-Gall, qui s'est hissé dans le dernier carré sur le tapis vert après que Bâle avait aligné une joueuse non qualifiée en quart de finale.

Sacré en Coupe de Suisse à la fin mars grâce à un succès 1-0 sur... YB en finale, net vainqueur de la phase qualificative de la Super League, Servette Chênois reste donc en lice pour un doublé Coupe/Championnat. La finale des play-off se déroulera les 25 et 29 mai.

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