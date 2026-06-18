Servette Chênois, qui a remporté son troisième titre de champion de Suisse fin mai, affrontera les Biélorusses du Dinamo-BSUPC lors du 2e tour de qualification de la Ligue des champions féminine. C'est ce qu'a révélé le tirage au sort à Nyon.

Les Genevoises affronteront le Dinamo-BSUPC au 2e tour qualificatif (archives). KEYSTONE

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Si l'équipe entraînée par Cristian Toro remporte cette demi-finale, elle affrontera le vainqueur du match opposant Breidablik (Islande) aux Kazakhes d'Aktobe. Seul le vainqueur de ce mini-tournoi accèdera au 3e tour de qualification.

Les joueuses d'YB, qui se sont inclinées face aux Genevoises en finale de Super League, affronteront les Autrichiennes de St. Pölten au même stade. L'autre duel de ce groupe opposera le Sporting Lisbonne aux Ukrainiennes des SeaSters.

Les perdantes des demi-finales s'affronteront pour la 3e place. Elles et les finalistes malheureuses peuvent encore se qualifier pour la phase de groupes de la Coupe d'Europe.

Les matches du deuxième tour de qualification auront lieu les 5 et 8 août.