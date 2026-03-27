Invaincu pour ne pas dire invincible en Championnat, Servette Chênois part à la conquête d'une troisième Coupe de Suisse en quatre ans dimanche en finale contre Young Boys, à Winterthour. Les Genevoises visent la «saison parfaite».

Invaincu pour ne pas dire invincible en Championnat, Servette Chênois part à la conquête d'une troisième Coupe de Suisse en quatre ans dimanche. ats

Keystone-SDA ATS

Le bilan de l'équipe du coach argentin Cristian Toro est impressionnant. En 17 matches de Championnat, elle n'a concédé que deux nuls, pour quinze victoires. A un match du terme de la saison régulière de Super League et avant les play-off qui débutent le 25 avril, elle est assurée de la 1re place, qualificative pour la Coupe Europa, le deuxième niveau des compétitions européennes après la Ligue des Champions.

En attendant, la finale de la Coupe sera une belle occasion pour les Genevoises de marquer leur territoire face à YB, le Champion en titre. L'équipe d'Imke Wübbenhorst ne peut pas s'appuyer sur un cadre aussi performant que Servette-Chênois, grand favori de cette finale.

Interrogé à ce sujet par Keystone-ATS, Cristian Toro répond que les statistiques ne l'intéressent pas. «Les chiffres ne me sont d'aucune aide. La seule chose qui compte est le match de dimanche», dit-il (coup d'envoi à 15h00).

Dominatrices

En place depuis le début de saison, après avoir longtemps oeuvré en Espagne, le technicien de Buenos Aires fait appliquer une philosophie de jeu basée sur la possession du ballon. De fait, les Chênoises se montrent très dominatrices sur le terrain. L'entraîneur loue le travail de la directrice sportive et ancienne joueuse Marta Peiró Gimenez. Elle a constitué une équipe très soudée, également en dehors du terrain, et qui a faim de titres.

«Nous avons très envie de réussir la saison parfaite», glisse la capitaine Daïna Bourma. La latérale gauche française, à Genève depuis près de cinq saisons, n'est pas surprise par le parcours de l'équipe. Elle aussi met en avant l'homogénéité du groupe. Chaque adversaire rêve évidemment d'être le premier cette saison à faire trébucher les Genevoises. «Nous nous concentrons sur nous-mêmes», indique Bourma.

En Super League, le SFCCF a remporté ses deux matches contre YB cette saison (3-0 et 1-0). Il est bien sûr de bon ton de vanter les mérites de l'adversaire: «YB est une bonne équipe, qui s'est bien développée cette année», pointe Daïna Bourma. Cristian Toro met en avant la combativité des Bernoises, qui ne lâchent jamais rien. «Elles sont aussi très dangereuses en contre et sur les ailes.»

Le contraste entre les deux finalistes va au-delà du style de jeu. Servette Chênois, à l'image de la ville de Genève, est une équipe cosmopolite avec de nombreux renforts étrangers. YB a beaucoup misé sur les jeunes joueuses du cru, promues en première équipe.

Toutefois, sur le long terme, Servette Chênois a de grandes ambitions pour son Académie (groupe de formation) basée aux Trois-Chêne et dans laquelle le club investit beaucoup. Il est bien loin de s'appuyer sur un modèle de mercenariat.

Pour les Young Boys, cette finale de Coupe représente une bonne surprise. L'équipe a enregistré beaucoup de blessures et de départs ces derniers mois. Pour la première fois dans l'histoire de l'équipe féminine, un train spécial de supporters ira suivre le groupe à Winterthour dimanche.

Les Genevoises viseront une troisième victoire en Coupe après 2023 et 2024. Les Bernoises comptent 15 succès, mais le dernier remonte à 2001.