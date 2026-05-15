Servette Chênois retrouve la finale des play-off en Super League dames. La formation genevoise a facilement validé son ticket en battant Zurich 2-0 au match retour, après avoir assuré l'essentiel au match aller sur les bords de la Limmat (succès 4-0).

Les joueuses de Servette FC Chênois Féminin célèbrent la victoire de leur équipe. KEYSTONE

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Sorti à la surprise générale par Grasshopper en quart de finale un an plus tôt, Servette Chênois a donc l'occasion de décrocher un troisième titre de champion après ceux glanés en 2021 et 2024. La formation genevoise a échoué à deux reprises en finale des play-off, en 2022 et en 2023, à chaque fois face à Zurich.

Mais Servette Chênois n'a pas subi une nouvelle fois la loi des Zurichoises. Les joueuses de Cristian Toro ont passé une soirée plutôt tranquille au Stade de Genève, même si leurs deux réussites sont tombées dans les dix dernières minutes de jeu: Laura Tufo a ouvert la marque à la 85e, Maëva Salomon scellant le score à la 89e.

Servette Chênois devrait logiquement affronter en finale (25/29 mai) les tenantes du titre des Young Boys. Les Bernoises abordent leur match retour de samedi face à St-Gall avec un net avantage, après s'être imposées 3-1 à l'extérieur à l'aller.