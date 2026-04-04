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Women’s Super League Servette perd son invincibilité lors de l’ultime journée

ATS

4.4.2026 - 20:27

Servette a attendu la dernière journée de la saison régulière de Women's Super League pour s'incliner pour une première fois à Bâle (1-0). Aarau a décroché la dernière place qualificative pour les play-off.

Therese Simonsson et Servette se sont inclinés pour la première fois de la saison (archive).
Therese Simonsson et Servette se sont inclinés pour la première fois de la saison (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.04.2026, 20:27

Après avoir dominé les dix-sept premières journées, les Genevoises ont été cueillies à froid par la Rhénane Anna Krog à la 5e. Cette victoire permet à Bâle de reprendre la 3e place à Grasshoppers sur le gong.

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Les joueuses d'Aarau ont gagné le match à distance pour la qualification en play-off face à Lucerne, grâce à un match nul 0-0 contre les Sauterelles. Lucerne s'est incliné 3-0 face aux championnes en titre d'YB.

Les matches aller des quarts de finale auront lieu le week-end des 25 et 26 avril. L'équipe classée 1re affrontera celle classée 8e, la 2e la 7e, et ainsi de suite. Les rencontres seront les suivantes: Servette – Aarau, YB – Rapperswil, Bâle – Saint-Gall, GC – FC Zurich.

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