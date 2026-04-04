Servette a attendu la dernière journée de la saison régulière de Women's Super League pour s'incliner pour une première fois à Bâle (1-0). Aarau a décroché la dernière place qualificative pour les play-off.

Therese Simonsson et Servette se sont inclinés pour la première fois de la saison (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Après avoir dominé les dix-sept premières journées, les Genevoises ont été cueillies à froid par la Rhénane Anna Krog à la 5e. Cette victoire permet à Bâle de reprendre la 3e place à Grasshoppers sur le gong.

Les joueuses d'Aarau ont gagné le match à distance pour la qualification en play-off face à Lucerne, grâce à un match nul 0-0 contre les Sauterelles. Lucerne s'est incliné 3-0 face aux championnes en titre d'YB.

Les matches aller des quarts de finale auront lieu le week-end des 25 et 26 avril. L'équipe classée 1re affrontera celle classée 8e, la 2e la 7e, et ainsi de suite. Les rencontres seront les suivantes: Servette – Aarau, YB – Rapperswil, Bâle – Saint-Gall, GC – FC Zurich.