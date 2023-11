Servette se qualifie grâce à un Frick impérial, Delémont continue sur sa lancée

Servette est en quarts de finale de la Coupe de Suisse, mais ce fut difficile. Les Grenat ont eu besoin des tirs au but (4-1) pour éliminer le Stade Lausanne-Ouchy.

Les Genevois célèbrent leur victoire après les penaltys. KEYSTONE

Servette peut dire merci à son portier Jérémy Frick. Déjà très bon au cours des 120 minutes de jeu, le gardien genevois s'est montré intraitable durant la séance de penalties. Frick a remporté deux de ses trois duels pour qualifier Servette. Ses coéquipiers ont eux réussi leurs quatre tentatives.

Mais le SFC peut regretter de n'avoir pas su faire la différence avant et ainsi s'épargner une bien longue soirée. Jérémy Guillemenot peut notamment s'en vouloir d'avoir raté un penalty à la 40e. Le but de Bedia à la 73e sur un superbe service de Tsunemoto aurait dû être décisif, mais Qarri a pu égaliser d'une frappe lointaine à la 84e et envoyer les 22 acteurs en prolongations. Le SLO a d'ailleurs bien failli crucifier les Servettiens au cours de la deuxième prolongation, mais la logique a été respectée.

Delémont élimine Lucerne

Incroyables Jurassiens! Après avoir sorti St-Gall au tour précédent, les SR Delémont se sont offerts le scalp d'un deuxième club de Super League. C'est cette fois-ci Lucerne qui a subi la loi des Jaune et noir. L'unique but de la partie a été marqué par Sofiane Achour à la 34e.

Et le plus beau dans tout ça, c'est que cette victoire n'est absolument pas imméritée. Les Jurassiens ont suivi leur plan de match à la lettre et Lucerne n'a pas franchement été dangereux en fin de match. Ce sont même les Delémontains qui auraient pu doubler la mise. Et si 41 ans après leur épopée jusqu'en demi-finale, les SR remettaient ça?

YB s’impose sobrement

YB a lui fait son devoir. Sans briller mais sans trembler, le détenteur du trophée s'est imposé 2-0 à Rapperswil.

Le club de Promotion League a laissé passer une série de belles occasions. YB a fait payer le petit club via Saidy Janko qui a inscrit le 2-0 à la 57e. Le premier but avait été marqué par Jean-Pierre Nsame à la 2e.

Une expulsion rédhibitoire pour Lausanne

Soirée difficile pour les Vaudois puisque c'est également terminé pour le LS. A domicile, les joueurs de Ludovic Magnin ont subi la loi de Lugano 4-0.

Les Vaudois ont précipité leur chute dès la 5e lorsque Raoul Giger a dû rejoindre le vestiaire après son expulsion. Les Tessinois ont fait la différence à la 23e par Vladi, puis dix minutes plus tard sur un penalty de Steffen.

ats