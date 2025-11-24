  1. Clients Privés
L'actu du foot féminin Servette s'offre Saint-Gall et la célébration de l'année ?

ATS

24.11.2025 - 10:35

Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Les joueuses de Servette survolent le championnat.
Les joueuses de Servette survolent le championnat.
IMAGO/STEINSIEK.CH

Keystone-SDA

24.11.2025, 11:35

La Women's Super League

LE MATCH DE LA SEMAINE. Les filles de YB ont réagi après leur piteuse élimination en Europa Cup contre Sparta Prague. Dans le match des poursuivantes, elles ont battu le FC Zurich 2-0 grâce à deux erreurs défensives. Les Bernoises devancent désormais les Zurichoises de quatre longueurs.

Europa Cup. Terrible désillusion : balayé à domicile, YB prend la porte !

Europa CupTerrible désillusion : balayé à domicile, YB prend la porte !

LE BUT DE LA SEMAINE. Il a été inscrit de superbe manière par Magdalena Sobal lors du succès 4-1 de Servette contre Saint-Gall: feinte de corps, contrôle du ballon avec le pied droit suivi d'une volée du gauche dans la lucarne! Les Genevoises ont célébré cette réussite en se livrant à une courte bataille de boules de neige au Bergholz à Wil.

CLASSEMENT. Le trio de tête a gagné, de sorte que la hiérarchie est inchangée. Servette compte quatre points d'avance sur Grasshopper et six sur Youung Boys. Zurich et Bâle accusent déjà dix longueurs de retard sur le leader.

LA SUITE. Le championnat va observer une pause de deux semaines en raison de la fenêtre internationale. Les Suissesses, avec leur nouvel entraîneur Ravel Navarro, disputeront deux matches amicaux en Espagne (Jerez) contre la Belgique vendredi et le Pays de Galles mardi prochain. La Women's Super League reprendra le 6 décembre.

Les Suissesses à l'étranger

ALLEMAGNE. Irina Fuchs est en forme avec Cologne. La gardienne âgée de 20 ans, qui n'avait encaissé qu'un but lors des trois derniers matches, a arrêté un penalty contre Brême. Mais elle n'a pas pu empêcher l'égalisation du Werder en seconde période. Le match s'est conclu sur un nul 1-1.

Aurélie Csillag (22 ans) a été déterminante dans la victoire 3-0 du SC Fribourg contre Iéna. Entrée en jeu à la 61e pour sa compatriote Leela Egli, elle a donné la passe du 2-0 huit minutes plus tard avant l'inscrire le 3-0 à cinq minutes de la fin, signant son troisième but de la saison, sur un service d'une autre Suissesse, soit Alena Bienz.

ITALIE. Alayah Pilgrim s'est blessée au nez à la 71e lors du succès de l'AS Rome à Côme. Elle est donc forfait pour le rassemblement de l'équipe nationale et sera remplacée par Leela Egli.

Equipe de Suisse féminine. La Nati privée d’Alayah Pilgrim, victime d'une fracture du nez

Equipe de Suisse féminineLa Nati privée d’Alayah Pilgrim, victime d'une fracture du nez

NORVÈGE. Valerenga a remporté pour la quatrième fois la Coupe de Norvège après 2020, 2021 et 2024. La Suissesse Naina Inauen a ainsi gagné son premier titre avec le club d'Oslo. En finale contre Rosenborg (2-0), elle est entrée en jeu à la 58e et a contribué à maintenir le score.

PAYS-BAS. Riola Xhemaili a joué 54 minutes lors de la victoire 6-0 du PSV Eindhoven contre Heerenveen. Pour la troisième fois de la saison, elle n'a pas marqué ni donné de passe décisive. Elle reste ainsi à huit buts et un assist.

ESPAGNE. Sydney Schertenleib a elle aussi été muette durant le succès 4-0 de Barcelone contre Levante. Titulaire, la Suissesse a été relayée à un quart d'heure de la fin par Alexia Putellas. Le Barça compte six points d'avance sur la Real Sociedad, avec 55 buts marqués et 2 reçus.

Les chiffres de la semaine

29-4: ce n'est pas aussi impressionnant que le Barça, mais Servette domine le championnat avec 29 buts pour et 4 contre. Le club genevois est le seul à rester invaincu. Il a marqué au moins trois buts pour la huitième fois déjà.

