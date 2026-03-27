A Thoune, l'équipe de Suisse M21 s'est imposée 1-0 face aux Iles Féroé. La délivrance est venue à la 77e de la tête de Wesley Boteli.

La Suisse M21 s’impose sur le fil face aux Îles Féroé. Keystone

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L'attaquant du FC Sion a sauvé la première d'Alex Frei sur le banc helvétique. Cette victoire permet surtout aux jeunes Suisses de garder toutes leurs chances pour accrocher la deuxième place synonyme de barrage et d'effacer, un peu, la défaite surprise en novembre dernier contre le Luxembourg.

Face à des Féroïens extrêmement compacts en défense, les Suisses ont eu énormément de mal à trouver des espaces. Le manque de mordant offensif fut flagrant et ce problème devrait encore occuper longtemps l'esprit de Frei. Pour son premier rassemblement, Frei avait sélectionné pas moins de sept nouveaux venus et exigé de son équipe un mélange «d'humilité et de conviction».

Grâce à ces trois points, la Suisse garde ses espoirs de qualification pour l’Euro intacts. L’objectif est clairement la deuxième place du groupe et les barrages. Dès mardi, elle affronte l'Estonie à Thoune dans un match tout aussi important.