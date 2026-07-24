Jürgen Klopp est le nouveau sélectionneur de l'Allemagne, a annoncé la fédération vendredi. Le technicien de 59 ans dirigera la «Mannschaft» jusqu'en 2030 au moins.

«Nous sommes heureux de pouvoir présenter Jürgen Klopp en tant que nouvel entraîneur», a déclaré Bernd Neuendorf, le président de la Fédération allemande de football (DFB) lors d'une conférence de presse.

«C'est idéalement le point culminant de ma carrière, de ma vie, de ma vie professionnelle. J'y mettrai toutes mes forces à disposition», a de son côté souligné le nouveau sélectionneur de la «Mannschaft».

Klopp succède à Julian Nagelsmann, qui a quitté son poste après l'élimination en 16e de finale de la Coupe du monde face au Paraguay (1-1, 4-3 tab). L'ancien entraîneur légendaire de Liverpool aura pour tâche de redonner à l'Allemagne sa gloire d'antan, elle qui n'a plus dépassé les quarts de finale d'un tournoi majeur depuis la demi-finale de l'Euro 2016.

Avec un ton bien à lui, le technicien a prévenu que si la presse se déchaînait contre lui à l'avenir, il claquerait la porte. «Si demain vous dites: +il est merdique+, je suis parti.»

Succès

A 59 ans, celui qui a commencé sa carrière d'entraîneur à Mayence était directeur du football mondial chez Red Bull depuis 2024. Bernd Neuendorf a ajouté que Klopp mettra «complètement fin à ses fonctions (chez Red Bull) pour se concentrer pleinement sur le travail au sein de la Fédération.»

Après avoir connu le succès au Borussia Dortmund, l'ancien joueur de D2 allemande a passé neuf ans sur le banc de Liverpool (2015-2024), remportant notamment le championnat en 2020, mettant fin à 30 ans d'attente pour les Reds, et la Ligue des champions en 2019.

Avec un contrat portant jusqu'en 2030, Klopp a devant lui quatre ans pour préparer la prochaine Coupe du monde. Réputé pour son style offensif et adepte du contre-pressing, il aura la lourde tâche de redonner des couleurs à une génération de joueurs allemands en perdition par rapport aux années de gloire passées.