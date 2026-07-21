Le coup de sang de Leandro Paredes dimanche continue d'alimenter les débats. Sur un plateau télé, Zlatan Ibrahimović s'est montré particulièrement sévère envers le milieu argentin, allant jusqu'à affirmer qu'il lui aurait «donné un coup de tête».

Le comportement de Leandro Paredes sur la pelouse du MetLife Stadium après la finale de la Coupe du monde perdue par l'Albiceleste face à l'Espagne (1-0 a.p.) ne cesse de faire parler. Parmi les nombreuses critiques formulées depuis dimanche, celle de Zlatan Ibrahimović n'est pas passée inaperçue.

Consultant pour «Fox Sports», l'ancien attaquant de l'AC Milan n'a pas mâché ses mots sur le plateau de la chaîne américaine. À propos du milieu argentin, il a lancé : «Il peut être content qu'un joueur comme moi ne soit pas sur le terrain. Si j'avais été là, je lui aurais donné un coup de tête et j'aurais été expulsé. C'est un comportement peu professionnel de sa part.»

Ce qui a également choqué «Ibra», c'est la réaction, ou plutôt l'absence de réaction, des coéquipiers d'Eric Garcia et Gavi, pris à partie par le joueur argentin. «Je ne comprends pas ce qu'ils font. Ils se contentent de regarder un autre joueur frapper leur coéquipier», a ajouté le Suédois de 44 ans, qui a lui-même été expulsé... 16 fois au cours de sa carrière !

«Le football a gagné aujourd'hui (ndlr : dimanche). La manière dont ils jouent et avec laquelle ils ont abordé ce tournoi... Quand vous regardez du football, c'est ce que vous voulez voir», a encore estimé celui qui officiait aux côtés de Thierry Henry sur «Fox Sports» pendant toute la compétition.