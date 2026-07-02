L’équipe de Suisse entre dans le vif du sujet dans la nuit de jeudi à vendredi à la Coupe du monde. Les hommes de Murat Yakin affrontent l’Algérie de Vladimir Petkovic à 5h du matin, heure suisse, en 16e de finale du tournoi à Vancouver. Si cette affiche semble équilibrée sur le papier, il en est un pour qui ce match aura une saveur toute particulière, à savoir Samir Chaibeddra, entraîneur franco-algérien du FC Bienne en Promotion League. blue Sport s’est entretenu avec le technicien de 36 ans qui a mené les Seelandais en finale de Coupe de Suisse en 2025, afin de savoir comment il abordait l’événement.

Samir Chaibeddra avait mené le FC Bienne en finale de Coupe de Suisse en 2025.

Samir Chaibeddra, vous êtes Franco-algérien et vous officiez en Suisse depuis 2023. On peut dire que la Coupe du monde se passe plutôt bien pour vous en ce moment.

«Oui totalement. Je suis de près la France, la Suisse et l’Algérie. Mais c’est dommage qu’il n’y en ait que deux sur trois qui vont passer (rires).»

Ah oui ? Qui ça ?

«(Rires) C’est la grande question…»

Alors qui est favori entre la Suisse et l’Algérie ?

«La Suisse ! Elle a une plus grande expérience en Coupe du monde. Il n’y a pas de débat pour moi sur cette question. Après, l’Algérie aura aussi son mot à dire, attention.»

Justement, quelles pourraient être les clés du succès pour la Suisse ?

«Il y a deux choses à prendre en compte. D’abord, la Suisse est très solide défensivement. Elle est capable de se projeter très vite vers l’avant pour jouer en transition avec des joueurs comme Manzambi, Embolo, Vargas, ou encore Ndoye. Et la deuxième chose, elle devra être le plus efficace possible devant le but.»

Et inversement ? Les clés d’un succès algérien ?

«D’abord, il faut que l’Algérie accepte de ne pas avoir le ballon. Ensuite, il faut bien défendre et être aussi efficace devant le but. En fait, c’est compliqué de répondre à cette question car les deux équipes se ressemblent sur bien des points.

L’Algérie est peut-être davantage fébrile en défense. Elle concède pas mal d’occasions et de buts. La question des gardiens se pose aussi. Allez savoir si Melvin Mastil (ndlr : gardien du Lausanne-Sport, ex-Nyon et Bienne) ne jouera pas ce match. Par contre, si les Algériens jouent sur leurs qualités techniques, ils pourraient poser des problèmes à la Suisse.»

Parlons-en justement de Melvin Mastil. C’est un gardien que vous connaissez bien pour l’avoir entraîné en 23-24 à Bienne. Qu’est-ce que ça vous fait de le voir à ce niveau ?

«Je suis très heureux pour lui car il a toujours beaucoup travaillé et a fait preuve de beaucoup de patience. Je suis aussi très fier d’avoir pu faire partie de son parcours et de sa progression. En plus, il envoie un magnifique message à tout le monde, qui est de toujours croire en ses rêves. Car, quand il est arrivé au FC Bienne, personne n’imaginait qu’il allait participer trois ans plus tard à une Coupe du monde avec l’Algérie. Ce qui me provoque une petite émotion supplémentaire.»

Vous avez encore des contacts avec lui ?

«Absolument. J’étais justement au téléphone avec lui hier soir (ndlr : mardi soir) avant qu’il prenne l’avion pour le Canada. Mais on a souvent eu contact pendant le tournoi, on échange beaucoup.»

Comment vit-il cette expérience ?

«Il est sur un nuage. Comme il le dit lui-même : ‘C’est un truc de fou’. Ce qu’il est en train de vivre, c’est exceptionnel. En plus, se qualifier pour les 16es de finale c’est déjà quelque chose de beau et il n’imagine même pas ce que cela va être si l’Algérie passe en 8es de finale. En plus, le destin a voulu qu’il retrouve la Suisse en face et qu’il possède des chances de commencer le match, ce qui pourrait être quelque chose d’exceptionnel pour lui.

Le seul point négatif est que les joueurs n’ont pas beaucoup de quartiers libres. L’engouement est tel qu’on les reconnaît dans la rue. De ce fait, ils doivent sortir accompagnés de gardes du corp. Les joueurs sont donc contraints de rester dans leur bulle.»

Avec cette remise en cause des deux premiers gardiens par la presse algérienne, est-ce que Melvin se voit jouer contre la Suisse ?

«On n’a pas forcément discuté de ce point-là. Melvin est pleinement conscient que son rôle est d’être le gardien n°3. Bien sûr, il lit ce qu’il se dit dans la presse, mais il ne se fait pas de fausses idées. S’il a la possibilité de jouer, il prendra clairement sa chance. Et s’il ne joue pas, il soutient quand même le projet à 100%.»

Revenons au match en lui-même. Il y a une vieille connaissance dans les rangs algériens. Il s’agit de l’ex-sélectionneur suisse Vladimir Petkovic. Est-ce que le fait qu’il connaisse bien la Nati est un avantage pour les Fennecs ?

«Totalement. C’est en tout cas l’espoir qu’il y a au pays. On se dit qu’il connait des choses que personne d’autre ne connait et qu’il pourra peut-être appuyer sur certains détails même si cela fait 5 ans qu’il n’est plus à la tête de la Suisse. Mais je pense que sur la mentalité, la façon d’aborder un match ou de le préparer, il peut avoir un avantage. Je ne dis pas que c’est grâce à ça que l’Algérie passera, mais c’est un réel avantage pour moi.»

Globalement, quel regard portez-vous sur le parcours de l’Algérie jusqu’ici ?

«Il y a bien sûr de la fierté, mais si on parle football pur, ce n’était pas facile de jouer contre l’Argentine avec un Lionel Messi sur un nuage. Cette défaite a ravivé le débat de la défense en Algérie. Mais depuis, la sélection a fait preuve de caractère pour renverser le match face à la Jordanie et revenir deux fois au score contre l’Autriche. L’équipe dégage aussi une certaine forme de sérénité, inculquée par Petkovic notamment. C’est une équipe qui monte en puissance et qui trouve petit à petit ses repères après avoir vu son 11 de base souvent évoluer.»

La Suisse a eu davantage de jours de récupération que l’Algérie. Est-ce que cela peut jouer un rôle ?

«Il y a toujours deux aspects. D’un côté, on a plus le temps de récupérer, de se préparer, d’analyser l’adversaire, etc. De l’autre, enchaîner les matches permet de ne pas trop réfléchir et de rester focus. Il y a du bon et du mauvais des deux côtés. Mais je pense qu’il n’y a pas de vérité. La seule vérité est celle du terrain et du vainqueur. La seule chose que l’on ne doit pas négliger, c’est de se dire que c’est une Coupe du monde et on n’a pas le droit de se déconnecter, jours de repos ou non.»

On l’a compris Samir Chaibeddra, ce match aura une saveur toute particulière pour vous. Finalement, vous allez soutenir qui ?

«C’est compliqué (rires). La Suisse est mon pays d’adoption. J’ai été capable de faire une finale de Coupe de Suisse avec le FC Bienne (ndlr : défaite 4-1 contre Bâle le 1er juin 2025). Je vais attaquer ma 4e année comme coach en Suisse. Ensuite, il me restera un an et j’aurais le droit de vote (rires). Donc j’arrive aussi à m’identifier à ce pays où mes enfants sont scolarisés et où ma femme travaille. On est devenus des «Petits suisses» on va dire (rires).

Mais évidemment, le cœur est algérien. C’est le pays de mes parents. Mes oncles, tantes et cousins sont tous en Algérie. J’ai passé toute mon enfance à Oran entre juillet et septembre durant les vacances. J’ai du sang algérien, j’ai un cœur algérien, je vibrerais quand même un peu plus pour l’Algérie, ce serait mentir que de prétendre l’inverse. Après, que le meilleur gagne !»

On termine par un petit pronostic ?

«Comme vous me demandez le score et pas qui se qualifie (rires), je dirais un petit 2-2 et après on va aux tirs au but. Le destin fera le reste.»

Avec potentiellement un Melvin Mastil qui pourrait donner la victoire à l’Algérie…

«Ca serait magnifique ! En tous cas je lui souhaite. Ca serait une belle histoire.»

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