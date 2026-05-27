«Si quelqu'un devait me provoquer de cette manière...»

Murat Yakin va disputer sa deuxième Coupe du monde en tant que sélectionneur. Dans un entretien avec Keystone-ATS, le technicien de 51 ans a évoqué ses adversaires dans la phase de groupe, ses joueurs clés et les prix élevés des billets.

Murat Yakin va disputer sa deuxième Coupe du monde en tant que sélectionneur. ats

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Murat Yakin, l'objectif officiel est de montrer «la meilleure Coupe du monde d'une sélection suisse». Qu'entendez-vous exactement par là ?

«Grâce à une campagne de qualification convaincante et à une belle performance lors de l'Euro 2024, les attentes ont augmenté. Nous avons tiré les leçons du dernier Mondial. Selon moi, il n'est pas nécessaire de fixer un objectif précis pour la phase à élimination directe, mais se contenter de passer le tour préliminaire serait trop peu pour nous.»

Vous commencez le 13 juin contre l'adversaire a priori le plus faible, le Qatar.

«Nous voulons absolument gagner le premier match. Mais le Qatar reste la grande inconnue du groupe. L'équipe n'a disputé aucune rencontre amicale ce printemps, et nous n'avons pas pu l'observer. Le Qatar est un adversaire très sérieux. Il ne doit pas nous arriver ce qui est arrivé à l'Argentine il y a quatre ans contre l'Arabie saoudite (réd. défaite 2-1).»

Quel est l'obstacle le plus difficile pour la victoire dans le groupe: la Bosnie ou le co-organisateur, le Canada ?

«La Bosnie a montré ce dont elle était capable en qualifications contre l'Autriche et en barrage contre l'Italie. Néanmoins, je pense que ce sera lors du dernier match de groupe contre le Canada que se jouera la victoire dans le groupe.»

En raison du fait que les Canadiens joueront à domicile ?

«Pas seulement. Le Canada a déjà montré un jeu au pressing très intensif lors de la dernière Coupe du monde. Les joueurs sont mobiles et audacieux. Avec leur entraîneur Jesse Marsch, qui a suivi la filière Red Bull, ce style de jeu s'exprime encore mieux.»

Contre la Bosnie, il pourrait y avoir un duel avec Haris Tabakovic, qui espère une participation au Mondial malgré une blessure. Il a joué pour la Suisse M21, mais n'a jamais reçu de sélection pour l'équipe A, et joue maintenant pour la Bosnie. Regrettez-vous de ne pas l'avoir sélectionné ?

«Regretter est un mot trop fort. Il est toujours regrettable qu'un bon joueur choisisse une autre nation. Haris fait partie de ces joueurs qui ont réalisé un bond énorme et tardif dans leur carrière. C'est ainsi, et je suis très satisfait de ma sélection.»

En mars, vous avez alterné entre une défense à quatre et une défense à trois. Quel sera votre système pour la Coupe du monde ?

«Je voulais jouer en mars avec les deux formations pour les consolider. Le système que nous utiliserons dépendra de la disponibilité des joueurs et de l'adversaire. Parfois, il faut aussi changer de système en cours de match. La flexibilité est la clé du succès.»

En qualifications, vous avez peu fait tourner l'effectif. L'effectif suisse manque-t-il de profondeur pour un tournoi de cette durée ?

«Naturellement, nous n'avons pas la profondeur de banc de la France, de l'Angleterre ou de l'Espagne. Mais je suis tout de même très satisfait de notre profondeur. Nous avons commencé par intégrer de nouveaux profils en Ligue des nations. Sur presque chaque poste, j'ai maintenant plusieurs options solides. L'objectif pour un tournoi comme celui-ci, c'est de savoir comment les joueurs fonctionnent en tant qu'équipe.»

Vos joueurs, en particulier les titulaires, forment une équipe relativement âgée. Cela vous inquiète-t-il ?

«Je pense à la Croatie, qui a toujours fait partie des équipes les plus âgées lors des derniers tournois et a remporté de belles victoires. Je ne parle pas de l'âge, mais de l'expérience. Et cela vous apporte énormément lors d'un tel tournoi. Je pense que notre mélange et la répartition des rôles sont corrects.»

Granit Xhaka aura 34 ans en septembre et dépassera probablement la barre des 150 sélections lors de ce Mondial. Le capitaine ne se lasse-t-il jamais ?

«Quand on parle de Granit, on manque de superlatifs. Le fait qu'il ait pu continuer à se développer à Sunderland après son passage à Leverkusen en dit long sur son caractère et sa volonté. Son incroyable ambition se transmet à tous et améliore chaque équipe.»

Lors des entraînements, vous passez souvent beaucoup de temps ensemble à réfléchir. De quoi parlez-vous ?

«Granit est ma première personne de référence et mon bras droit sur le terrain. Ma préparation est souvent très technique et théorique. Les joueurs clés voient immédiatement sur le terrain ce qui fonctionne ou non. Granit s'intéresse à l'adversaire et donne ses points de vue pour le battre. On voit déjà en lui le futur entraîneur.»

Ricardo Rodriguez, lui, fonctionne différemment. Avec 136 sélections, il est le deuxième joueur le plus capé. On parle beaucoup moins de lui.

«Ricci est une valeur sûre. C'est un footballeur très intelligent, il se place toujours correctement en défense, perd rarement le ballon et est toujours créatif. Sa décontraction et son calme font grand bien à notre jeu.»

Noah Okafor était considéré comme problématique après ses critiques publiques sur son rôle en sélection. Maintenant, il brille en Premier League et est de retour dans l'équipe. Comment s'est passée la réconciliation ?

«Il n'y a jamais eu de doute sur ses qualités. Mais nous lui avons clairement dit que ce n'était pas seulement une question de performance sur le terrain, mais aussi de partager des valeurs communes à l'équipe. Il a gagné en maturité. Dès la première semaine d'entraînement au printemps, il est apparu devant l'équipe et s'est excusé.»

Sur quel poste apporte-t-il le plus à la sélection ?

«C'est un ailier à l'origine, et c'est là que je le vois aussi. A ce poste, il peut faire parler sa vitesse et chercher le duel direct. Il peut aussi protéger le ballon dans l'axe, mais ses forces s'expriment mieux sur les côtés.»

Seuls deux joueurs de la Super League ont fait partie de la sélection pour le Mondial, dont l'un en tant que troisième gardien. Le championnat suisse n'est-il plus compétitif ?

«Il ne serait pas juste de dénigrer notre championnat. Mais l'intensité est plus élevée dans certains championnats étrangers, nous le remarquons aussi à l'entraînement. Nous l'observons aussi dans les compétitions européennes, où les clubs suisses ont du mal à suivre le rythme. Mais je suis heureux qu'il y ait toujours beaucoup de Suisses qui réussissent à s'établir au meilleur niveau à l'étranger, souvent déjà très jeunes.»

Avec l'augmentation à 48 équipes, il y a un tour à élimination directe de plus lors de cette Coupe du monde. Avez-vous déjà établi les différents scénarios ?

«Nous avons plusieurs personnes qui analysent précisément ces scénarios. L'analyse des adversaires du groupe B est terminée. Pour tout ce qui vient après, nous faisons également appel à nos entraîneurs des équipes juniors. Ils suivront de très près les adversaires potentiels en phase à élimination directe. Nous avons un grand objectif et sommes parfaitement préparés.»

Un scénario attire l'attention: si la Suisse remporte son groupe, elle pourrait affronter à nouveau le Portugal en huitièmes de finale. La déroute 6-1 contre cet adversaire lors du Mondial au Qatar est-elle encore présente dans les esprits ?

«Non, nous avons déjà battu le Portugal en Ligue des nations avant cela en juin 2022. Nous aurions dû mieux faire contre le Portugal. Mais nous savons désormais exactement ce qui nous a empêchés de donner notre meilleur niveau au Qatar.»

De quoi s'agissait-il ?

«Nous avons sous-estimé les différences de température entre l'extérieur et l'intérieur des stades. Quand le premier joueur est tombé malade, nous avons pu observer comment la grippe s'est propagée. Nous étions alors considérablement affaiblis. Cette fois, nous sommes mieux préparés, ce genre de chose ne doit plus nous arriver.»

Il y a une nouvelle règle pour cette Coupe du monde: les propos tenus en dissimulant la bouche seront sanctionnés pour éviter les propos racistes ou insultants dissimulés. Que pensez-vous de cela ?

«Je ne m'y suis pas encore profondément intéressé. Mais il est important que le football fasse tout pour lutter contre le racisme.»

Avez-vous, en tant que joueur ou entraîneur, vous-même vécu de telles expériences de racisme sur le terrain ?

«En tant que joueur, je l'ai certainement vécu à plusieurs reprises. En tant qu'entraîneur, je ne suis plus concerné depuis très longtemps. Bien sûr, il y a parfois des commentaires anonymes sur Internet, cela fait probablement toujours partie de notre métier. Si quelqu'un doit s'exprimer ainsi, cela ne me touche plus.»

Comment avez-vous géré cela à l'époque en tant que joueur ?

«À l'époque, c'était normal, nous avons grandi avec cela. La prise de conscience est arrivée plus tard. Je l'ai même associé à un compliment: si quelqu'un devait me provoquer de cette manière, il n'avait apparemment plus d'autres arguments pour me déstabiliser.»

Désormais, les joueurs se défendent plus activement contre ces injures. Comment sensibilisez-vous votre équipe ?

«Ces incidents se produisent généralement sous pression, ce qui est difficile à simuler à l'entraînement. Nous essayons de sensibiliser les joueurs à ne pas se laisser provoquer pendant un match. Le traitement ultérieur est une autre affaire.»

Ne devrait-on pas dénoncer ces incidents plus fort au lieu de les passer sous silence ?

«Cela dépend du joueur, qui doit décider au cas par cas. Et nous le soutenons bien sûr dans cette démarche. Le protocole officiel pour de tels cas est clair: l'arbitre peut interrompre le match et renvoyer les équipes aux vestiaires.»

Pour finir, parlons des supporters: beaucoup se plaignent des prix élevés des billets pour ce Mondial.

«Notre fédération a tout de même pu organiser 500 billets à tarif réduit pour les supporters les plus fidèles. Comme je l'ai compris, les événements sportifs aux États-Unis sont généralement beaucoup plus chers que ce à quoi nous sommes habitués en Europe, y compris dans le football américain ou le basket. La demande est apparemment très élevée. Il serait bien sûr souhaitable que les matchs de la Coupe du monde restent accessibles à tous.»

Le match d'ouverture contre le Qatar sera votre 60e match en tant que sélectionneur. Est-ce que cela représente quelque chose pour vous ?

«C'est beau d'atteindre un tel cap, mais rien de plus. En tant qu'entraîneur, je sais à quel point tout va vite dans ce métier. D'autant plus que je profite de chaque match. Mon travail me procure un plaisir énorme.»

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