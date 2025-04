La mort de Diego Maradona «aurait été évitée» si l'équipe médicale autour de lui avait fait son travail, a accusé mardi sa fille Dalma. Celle-ci s'exprimait lors du procès des professionnels de la santé sur les circonstances de la mort de l'idole du football argentin.

Gianinna et Dalma, les filles de Diego Maradona. IMAGO/Italy Photo Press

Keystone-SDA ATS

Dalma, 38 ans, aînée des deux filles de Maradona avec son ex-épouse Claudia Villafañe, était témoin vedette au onzième jour du procès à San Isidro. Et comme d'autres depuis le début du procès, elle a chargé les soignants des dernières semaines de son père, et le cadre de sa convalescence.

«S'ils avaient fait leur travail, (sa mort) aurait été évitée», a déclaré Dalma, en référence à l'équipe médicale et en particulier à trois des accusés: le médecin traitant et neurochirurgien Leopoldo Luque, la psychiatre Agustina Cosachov et le psychologue Carlos Diaz.

«Ils nous (la famille) ont trompés de la façon la plus cruelle (...) Ils nous ont fait croire que la seule option possible» était une convalescence à domicile après son opération, dans une maison qui fut louée pour l'occasion à Tigre, a raconté Dalma.

Selon eux, «ce serait une hospitalisation à domicile sérieuse», Diego «allait avoir tout comme dans une clinique, mais dans une maison», avec attention médicale 24/24h, des appareils médicaux, une ambulance à la porte en permanence, a-t-elle poursuivi.

«Cela ne s'est jamais passé», a-t-elle dénoncé dans une déposition souvent interrompue par des larmes. Dans cette maison, «dégoûtante, qui sentait la pisse», un médecin «ne venait le voir que de temps en temps».

Négligence

Maradona est mort à 60 ans, le 25 novembre 2020, d'une crise cardiorespiratoire compliquée d'un oedème pulmonaire, dans cette résidence privée, où il était en convalescence depuis deux semaines après une neurochirurgie pour un hématome à la tête.

Sept praticiens – médecins, psychiatre, psychologue, infirmiers – sont accusés d'«homicide avec dol éventuel», caractérisé lorsqu'une personne commet une négligence tout en sachant qu'elle peut entraîner la mort.

M. Luque, qui était proche de Maradona, «était son médecin traitant et je ne pensais pas qu'il recommande quelque chose qui ne serait pas le meilleur pour mon père», a poursuivi Dalma. Avec sa soeur Gianinna, «nous n'avions pas beaucoup d'influence, nous pouvions dire ce que nous pensions mais ne décidions de rien».

Parfois, quelqu'un de l'équipe soignante ou de l'entourage disait «que papa dormait, parfois qu'il ne voulait voir personne», que le mieux «était de ne pas le déranger». Mais «avec le recul, on aurait dû décider», a lâché Dalma.

«Comme séquestré»

Mardi dernier, Veronica Ojeda, ex-compagne mère d'un fils de Maradona né en 2013, avait témoigné que le proche entourage de la star «le tenait comme séquestré» aux derniers mois de sa vie.

Les praticiens jugés, qui nient toute responsabilité dans le décès, encourent de 8 à 25 ans de prison. Le procès doit durer jusqu'en juillet, à raison d'une ou deux audiences par semaine.