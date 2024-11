Après une longue attente de quatre ans, Simon Sohm revient en équipe de Suisse ! Le demi de Parme entend se faire une place en soleil dans un secteur où la concurrence est bien féroce.

Les bonnes performances de Simon Sohm avec Parme ont convaincu Murat Yakin de l'appeler en équipe de Suisse. IMAGO/Nicolo Campo

ATS

Derrière Granit Xhaka et Remo Freuler, mais aussi Vincent Sierro et Ardon Jashari, Simon Sohm aura de la peine à trouver son bonheur lors de ce rassemblement. «Je suis là pour me montrer. Pour apprendre aussi auprès d’un joueur aussi fort que Granit Xhaka. Son leadership m’inspire», souligne le joueur de Parme qui a retrouvé cette année l’élite du Calcio après trois ans de purgatoire en Serie B.

Buteur le 30 octobre à Turin lors du 2-2 arraché à la Juventus, Simon Sohn est un titulaire indiscutable en club. «Je mérite ce qui m’arrive», avoue-t-il. En Italie, celui qui a quitté son cocon du FC Zurich en 2020 à 19 ans – « en plein Covid», rappelle-t-il – a bien grandi. La saison dernière qui a vu Parme remporter la Serie B devant Côme, Simon Sohn a enfin gagné la confiance de l’entraîneur Fabio Pecchia. Aujourd’hui, il est l’un des premiers noms que le «Mister» couche sur sa feuille à l’heure de composer son onze de départ.

Un club au passé glorieux

A Parme, où il apprécie bien sûr la cuisine et où il peut se promener tranquillement sans être oppressé par les tifosi comme on peut l’être à Naples, Simon Sohm sait qu’il évolue dans un club au passé glorieux. Victorieux de la Coupe des coupes en 1993 et de la Coupe de l’UEFA en 1995 et en 1999, l’AS Parme fut un grand d’Europe grâce notamment au soutien de Parmalat, le géant de l’époque des produits laitiers. «Les trophées sont bien présents au stade. On mesure le poids de ce passé», souligne Simon Sohm.

Désormais lié avec l’AS Parme jusqu’au 30 juin 2027, Simon Sohm entend vraiment s’inscrire dans la durée en Emilie-Romagne, «même si l’on n’est jamais sûr de rien en football». «Nous espérons vraiment nous établir de nouveau en Serie A. C’est un championnat magnifique. Aller défier l’Inter ou le Milan à San Siro doit être extraordinaire». Il redécouvrira l’enceinte milanaise le 6 décembre lors d'un duel contre les Nerazzurri.

Une Nati «plus professionnelle»

Mais dans l’immédiat, il espère lors de ce rassemblement de novembre honorer sa deuxième sélection. Le 7 octobre 2020, il avait relayé Djibril Sow à la 64e minute lors d’une rencontre amicale perdue 2-1 devant la Croatie à St-Gall. Aujourd’hui, il revient en équipe nationale avec un nouveau sélectionneur et un nouveau staff par rapport à 2020. «Tout y est devenu plus professionnel», lâche-t-il. Vladimir Petkovic appréciera...

Archive sur l’équipe de Suisse

