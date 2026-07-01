Sion a annoncé mercredi l'arrivée du Français Fodé Sylla en provenance du RC Lens. Le milieu de terrain de 20 ans s'est engagé pour cinq ans avec le club de Super League, soit jusqu'en juin 2031.

Formé à Lens, Sylla a déjà effectué un passage en Suisse. Il avait effectué une année en prêt à Yverdon lors de la saison 2024/25, où il avait disputé 28 matches en première division pour un but inscrit et une passe décisive délivrée.

L'international M20 français est ensuite retourné à Lens où il est apparu à quatre reprises en Ligue 1. Le directeur sportif sédunois Barthélémy Constantin s'est réjoui de ce nouveau recrutement: «C'est un milieu de terrain doté de grandes qualités. Son potentiel est important et nous sommes persuadés qu'il pourra franchir un nouveau cap chez nous.»

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