Coupe de Suisse Sion et Yverdon en favoris mardi

ATS

2.2.2026 - 14:01

Deux des quarts de finale de la Coupe de Suisse se disputeront mardi soir. Trois rescapés romands seront en lice, parmi lesquels le FC Sion qui est à deux marches d'une 15e finale. Le Stade Lausanne-Ouchy défiera pour sa part Lucerne mercredi.

Winsley Boteli et le FC Sion se déplacent à Zurich pour défier les Grasshoppers mardi en Coupe.
IMAGO/Sports Press Photo

Keystone-SDA

En quête depuis 2015 d'un 14e sacre dans la compétition, le FC Sion se déplace à Zurich pour défier les Grasshopper dès 20h30. Les Sédunois restent sur trois succès consécutifs face aux Sauterelles en Super League. Le dernier duel en Coupe, en septembre 2023, avait également vu les Valaisans s'imposer.

L'histoire d'amour entre la Coupe et le club cher au président Christian Constantin a connu des bas depuis sa dernière finale, la seule que le club valaisan ait perdue, en 2017 face au FC Bâle. Mais la magie pourrait à nouveau opérer sous la houlette de Didier Tholot, qui dirigeait déjà le club lors de son triomphe de 2015.

Pensionnaires de Challenge League, Xamax et Yverdon se mesureront quant à eux à 19h30 à Neuchâtel dans un derby qui sent la poudre. Critiqués pour avoir aligné leurs M19 vendredi en championnat, les Rouge et Noir font figure d'outsiders: ils n'ont pas battu le club du Nord vaudois depuis novembre 2021 soit une série de neuf matches sans victoire (six défaites et 3 nuls).

