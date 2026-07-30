Après un bon match nul 1-1 obtenu à l'aller, le FC Sion reçoit jeudi (20h15) le BATE Borisov en Conference League. Les Valaisans partent favoris pour atteindre le 3e tour de qualification.

Sion a prouvé lors du match aller, disputé sur terrain neutre, que la formation biélorusse était largement à sa portée. Les Valaisans ont dominé tant dans la possession (66%), que dans le total des tirs (23 à 9).

Les Sédunois compteront sur la forme de leur attaquant Winsley Boteli (2 buts en deux matches en ce début de saison), comme sur son compère d'attaque Rilind Nivokazi, pour faire la différence devant leur public. Tourbillon retrouvera ainsi une rencontre européenne, la première depuis février 2016 et une élimination contre Braga en 16es de finale de l'Europa League.

Saint-Gall peut-il confirmer?

En Europa League, la tâche sera nettement plus difficile pour le FC Saint-Gall face au Benfica Lisbonne (21h). Auteur d'une magnifique prestation à l'aller au Kybunpark (2-1), les hommes d'Enrico Maassen devront maintenir leur avantage à l'Estadio da Luz pour atteindre le 3e tour de qualification.

Les Saint-Gallois sont en pleine confiance, eux qui ont également battu Zurich (2-1) dimanche pour leurs débuts en Super League. La semaine passée, ils ont semblé plus en jambes que les Lisboètes, qui se cherchent encore sous les ordres de leur nouveau technicien Marco Silva.

Les Aigles se présenteront toutefois avec une forte envie de se racheter devant leurs supporters. Aux Saint-Gallois de trouver la parade pour contenir leurs adversaires et confirmer leur exploit.