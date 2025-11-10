  1. Clients Privés
Séisme dans le foot turc Six arbitres sous les verrous et plus de 1000 joueurs visés

Melchior Cordonier

10.11.2025

Un tribunal d'Istanbul a ordonné lundi le placement en détention provisoire de six arbitres turcs soupçonnés d'être impliqués dans une vaste affaire de paris, au moment où la Fédération turque de football élargissait ses investigations à plus de 1.000 joueurs.

Six arbitres turcs en détention dans une affaire de paris (image d’illustration).
Six arbitres turcs en détention dans une affaire de paris (image d’illustration).
EPA

Agence France-Presse

10.11.2025, 21:11

10.11.2025, 21:12

Un juge a également décidé de l'incarcération du président d'Eyüpspor, un club de première division turque, dans le cadre des mêmes investigations.

Onze arbitres gardés à vue depuis vendredi ont eux été remis en liberté sous contrôle judiciaire lundi par la justice turque, qui enquête notamment sur des soupçons de matches truqués.

Les six arbitres envoyés en détention officiaient en tant qu'arbitres assistants en troisième et quatrième divisions, selon le site de la Fédération turque de football (TFF).

En parallèle, la TFF a annoncé lundi soir la convocation devant son conseil de discipline de 1.024 footballeurs du pays accusés d'avoir parié sur des matches en dépit de l'interdiction qui leur en est faite.

Les championnats de troisième et quatrième divisions du pays, dans lesquels évoluent plus de 900 des joueurs incriminés, sont suspendus pendant deux semaines, a annoncé la TFF, qui prévoit de tenir une réunion extraordinaire mardi.

Vingt-sept des joueurs soupçonnés d'avoir placé des paris évoluent en première division, dont l'international turc Eren Elmali, défenseur de Galatasaray.

Le 27 octobre, une enquête de la Fédération turque de football sur 571 arbitres des ligues professionnelles de football turques avait révélé que 152 d'entre eux, dont 22 officient en première division, «pariaient activement» sur des matches.

La TFF a suspendu dans la foulée 149 arbitres pour des durées allant de huit à douze mois, promettant de «nettoyer» le football turc.

Dans un communiqué commun, ces arbitres ont affirmé qu'aucun d'entre eux n'avait jamais parié sur un match qu'il dirigeait. Certains assurent également que leurs paris remontent à une époque où ils étaient arbitres amateurs.

En 2011, un scandale de matches truqués sans précédent en Turquie avait déjà secoué les championnats de première et deuxième divisions, éclaboussant notamment le grand club stambouliote de Fenerbahçe.

