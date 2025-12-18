Le Paris SG, vainqueur de la Coupe intercontinentale mercredi au Qatar contre les Brésiliens de Flamengo (1-1, 2 t.a.b. à 1) a réalisé une année 2025 «inoubliable» et «impossible à répéter» avec six titres au compteur, a déclaré son entraîneur Luis Enrique.

Agence France-Presse Clara Francey

«Je crois que cette année est impossible à répéter pour le Paris Saint-Germain. C'est une année inoubliable» a dit Luis Enrique en conférence de presse.

Seul le premier Mondial des clubs à 32 équipes a échappé aux Parisiens cette année, avec une défaite contre Chelsea en finale (3-0), cet été aux Etats-Unis.

«Six trophées ? Pas mal, il faut continuer. C'est notre mentalité, il faut continuer de gagner, il faut continuer de marquer l'histoire, c'est notre mentalité», a ajouté le technicien espagnol.

«On a un coach qui nous pousse, qui n'est jamais satisfait. (...) Nous aussi, on n'est jamais satisfaits. On veut toujours gagner, remporter tous les trophées possibles» a renchéri le milieu de terrain Warren Zaïre Emery après la rencontre.

«On a fait un très bon match, spécialement la première mi-temps» s'est félicité Luis Enrique. «Au niveau défensif, on a pressé tout le temps Flamengo, et on a beaucoup contrôlé cette première mi-temps. Mais après le penalty (de l'égalisation pour Flamengo, NDLR), ça a été plus équilibré.»

Le coach espagnol a également rendu hommage à son homologue de Flamengo, le Brésilien Filipe Luis, qui «a clairement le niveau pour entraîner en Europe, dans n'importe quelle équipe du monde même».

«(Flamengo) n'est pas seulement une équipe qui gagne, mais qui joue bien au football, qui sait défendre dans tous les registres, qui sait défendre haut, bas...» a ajouté Luis Enrique.

L'entraîneur du Paris SG a également salué le match de son gardien Matveï Safonov, intraitable lors de la séance de tirs au but. «C'est la première fois que je vois un gardien qui repousse quatre tirs au but» a témoigné le coach parisien.