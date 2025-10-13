  1. Clients Privés
Slovénie – Suisse Surprise de dernière minute : Yakin change son onze de départ

ATS

13.10.2025 - 19:36

Djibril Sow sera sur le terrain au coup d'envoi de Slovénie – Suisse lundi soir à Ljubljana (20h45). Il remplace Fabian Rieder, titulaire lors des trois derniers matches, au milieu du terrain.

Murat Yakin a procédé à un changement après avoir aligné trois fois de suite la même équipe.
ATS

Keystone-SDA

13.10.2025, 19:36

13.10.2025, 20:06

C'est le seul changement opéré par le sélectionneur Murat Yakin par rapport à l'équipe qui a débuté face à la Suède (2-0) et contre le Kosovo (4-0) et la Slovénie (3-0) en septembre. Djibril Sow est ainsi récompensé pour sa bonne entrée vendredi à Solna, où il avait obtenu un penalty transformé par Granit Xhaka.

Qualifs Mondial 2026. Slovénie - Suisse : l'Amérique du Nord à portée de main

Le milieu du FC Séville sera accompagné par les indispensables Xhaka et Remo Freuler à mi-terrain. Le trio d'attaque est inchangé: Breel Embolo, Dan Ndoye et Ruben Vargas tenteront de trouver la faille après avoir été muselés en Suède.

Même charnière défensive

Gregor Kobel, qui vise en Slovénie un cinquième blanchissage consécutif sera accompagné de Manuel Akanji et Nico Elvedi. Comme lors des derniers matches, Silvan Widmer et Ricardo Rodriguez occuperont les flancs de la défense suisse.

Suède - Suisse. «L'incroyable» Johan Manzambi a encore frappé

Suède - Suisse«L'incroyable» Johan Manzambi a encore frappé

En face, le sélectionneur slovène Matjaz Kek reconduit le 4-4-2 qui avait cédé à Bâle, mais avec quatre nouveaux joueurs. Les deux stars slovènes Jan Oblak (gardien) et Benjamin Sesko (attaquant) sont toujours là.

Slovénie – Suisse

  • La composition suisse: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Sow; Ndoye, Embolo, Vargas.
  • La composition slovène: Oblak; Brekalo, Bijol, Drkusic, Janza; Karnicnik, Cerin, Elsnik, Horvat; Sesko, Sturm.
Montre plus

