  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Qualifs Mondial 2026 Slovénie - Suisse : l'Amérique du Nord à portée de main

ATS

12.10.2025 - 21:37

Lundi soir en Slovénie (20h45), la Suisse a une première occasion de se qualifier pour la Coupe du monde 2026. Si elle s'impose à Ljubljana et que le Kosovo ne gagne pas en Suède, elle validera son billet pour l'Amérique du Nord.

Granit Xhaka et ses coéquipiers célèbreront-ils leur qualification pour la Coupe du monde 2026 lundi soir ?
Granit Xhaka et ses coéquipiers célèbreront-ils leur qualification pour la Coupe du monde 2026 lundi soir ?
IMAGO/Bildbyran

Keystone-SDA

12.10.2025, 21:37

Certes, obtenir le précieux sésame ne dépend pas uniquement de la sélection de Murat Yakin. Mais le scénario qui la verrait se qualifier après seulement quatre de six matches de ces éliminatoires express n'est de loin pas improbable.

Il y a un mois, elle n'avait fait qu'une bouchée de la Slovénie dans un Parc Saint-Jacques à peine rempli au tiers (3-0). Et ce n'est pas trop prendre de risques que d'imaginer la Suède, qui a joué de malchance vendredi face à ces Helvètes toujours invaincus en 2025, obtenir au moins un point contre le Kosovo.

Qualifs Mondial 2026. Même onze, même scénario : la Nati balaye la Slovénie

Qualifs Mondial 2026Même onze, même scénario : la Nati balaye la Slovénie

«Nous sommes dans une bonne situation, et je pense que nous l'avons mérité», a déclaré le sélectionneur dimanche en conférence de presse. «Tout est entre nos mains et nous comptons bien jouer avec la même intensité et le même plaisir que lors des derniers matches.»

Nouveau système slovène

Avec neuf points en trois matches, neuf buts marqués et aucun encaissé, la Suisse affiche toujours un bilan parfait. Vendredi en Suède, la défense helvétique s'est toutefois fait quelques frayeurs sur les contre-attaques rapides des Scandinaves.

Qualifs Mondial 2026. Trois sur trois pour la Nati : les Suisses s’offrent la Suède !

Qualifs Mondial 2026Trois sur trois pour la Nati : les Suisses s’offrent la Suède !

«Chaque adversaire peut être très dangereux si on lui laisse une ouverture, et les Slovènes ont sans doute vu que nous pouvions être mis à l'épreuve en transition», a estimé Yakin, qui espère bien que ses joueurs parviendront à réitérer la performance du match aller. A Bâle, Nico Elvedi, Breel Embolo et Dan Ndoye avaient participé au festival suisse en première mi-temps (3-0).

Vendredi, face au Kosovo (0-0), le sélectionneur slovène Matjaz Kek a opté pour un changement de système, passant d'un 4-4-2 à un 3-5-2. De quoi bien museler les attaquants kosovars, mais pas vraiment d'offrir à Benjamin Sesko (22 ans) les meilleures occasions de briller. L'avant-centre star de Manchester United (44 sélections, 16 buts) attend toujours son premier but dans ces qualifications. Tombera-t-il lundi face au gardien suisse Gregor Kobel, qui en est désormais à 285 minutes d'invincibilité après avoir longtemps peiné à garder sa cage inviolée?

Une pelouse douteuse

Au Stadion Stozice, une enceinte de 16'000 places qui devrait faire le plein, Murat Yakin et ses joueurs espèrent surtout évoluer sur une pelouse correcte. L'état douteux du pré à J-1 a forcé l'équipe de Suisse à s'entraîner sur l'un des terrains annexes du stade de la capitale slovène.

Il sera également intéressant de voir si le sélectionneur bâlois reconduira une nouvelle fois les onze mêmes joueurs à qui tout réussit depuis septembre. «Je pense que oui, mais je ne peux pas encore le confirmer», a-t-il glissé devant la presse.

«Muri» devra en tout cas composer sans son latéral remplaçant Isaac Schmidt, touché à un pied avant le voyage en Suède. Le Vaudois a quitté le rassemblement dimanche et a été remplacé par le Genevois Zachary Athekame (20 ans), convoqué pour la première fois avec l'équipe nationale A.

Yakin fait appel à un renfort. Zachary Athekame rejoint le groupe suisse en Slovénie

Yakin fait appel à un renfortZachary Athekame rejoint le groupe suisse en Slovénie

Les équipes probables pour Slovénie-Suisse

  • Lundi, 20h45, Ljubljana. Arbitre Zwayer (GER).
  • Slovénie : Oblak ; Brekalo, Bijol, Drkusic ; Stojanovic, Cerin, Elsnik, Seslar, Karnicnik ; Gradisar, Sesko.
  • Suisse : Kobel ; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez ; Xhaka, Freuler ; Vargas, Rieder, Ndoye ; Embolo.
Montre plus

Les plus lus

Lecornu a nommé son gouvernement, le LR se fâche, la censure menace
Il rénove sa maison et trouve un trésor, mais il y a un hic...
Gouvernent français: un mélange de politiques et de techniciens
Beaucoup de larmes et un malaise : cérémonie épique à Shanghai
Un e-mail à Epstein ressort des tiroirs et met Andrew sous pression
Les séparatistes ukrainiens ordonnent l'évacuation de civils vers la Russie