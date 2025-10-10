  1. Clients Privés
Qualifications Mondial 2026 Soirée contrastée en émotions pour Aubameyang : quatre buts… et un carton rouge

Melchior Cordonier

10.10.2025

Vainqueur 4 à 3 de la Gambie vendredi à Nairobi (Kenya), le Gabon garde un mince espoir de qualification directe pour le Mondial-2026, mais devra faire sans son attaquant Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'un quadruplé avant de recevoir un carton rouge.

Pierre-Emerick Aubameyang, ici sous les couleurs de Marseille, a été l’auteur d’un quadruplé face à la Gambie.
Pierre-Emerick Aubameyang, ici sous les couleurs de Marseille, a été l’auteur d’un quadruplé face à la Gambie.
IMAGO/PRESSE SPORTS

Agence France-Presse

10.10.2025, 19:26

10.10.2025, 19:27

L'attaquant marseillais, qui a porté son équipe avec quatre buts (20e, 42e, 62e, 78e), a reçu un premier avertissement après avoir brisé un poteau de corner en célébrant son dernier but, avant d'écoper d'un deuxième carton jaune à la 85e minute.

L'avant-centre de 36 ans sera donc absent pour le match décisif à domicile contre le Burundi mardi, où les Gabonais, qui n'ont jamais disputé de Coupe du monde, livreront un duel à distance avec la Côte d'Ivoire pour la première place du groupe F, synonyme de qualification directe au Mondial-2026.

Les Ivoiriens, larges vainqueurs des Seychelles 7 à 0 vendredi et qui reçoivent le Kenya mardi, restent en tête du groupe avec une longueur d'avance (23 pts) sur le Gabon (22 pts) avant la dernière journée de la phase de qualification.

En cas d'égalité de points, les Ivoiriens, qui n'ont pas encaissé le moindre but en neuf rencontres, devraient conserver leur première place à la faveur de la différence de buts (+22, contre +11 pour le Gabon).

