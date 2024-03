La lutte pour une place parmi les 23 sélectionnés pour l'Euro bat plus que jamais son plein en équipe de Suisse. Mais Murat Yakin, qui a retenu 26 joueurs pour les matches amicaux face au Danemark et à l'Irlande, a déjà une majeure partie de son effectif en tête.

Seule une demi-douzaine de places prêtent encore à discussion au sein du staff de l'équipe de Suisse. Sauf accident, les trois gardiens qui iront en Allemagne sont d'ailleurs déjà connus: Yann Sommer, Gregor Kobel et le Fribourgeois Yvon Mvogo.

Incontournables en défense

Les choses sont plus ouvertes en défense, même si de nombreux joueurs sont incontournables: Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez, Fabian Schär et Silvan Widmer. Kevin Mbabu et Ulisses Garcia ont, eux, profité de la pénurie de latéraux pour se faire une place au soleil, grâce aussi à leur polyvalence.

Derrière eux, Murat Yakin devra encore choisir un nom. Le candidat no 1 est Cédric Zesiger, qui a fait partie de la sélection tout au long des qualifications. Becir Omeragic et dans une moindre mesure Eray Cömert peuvent aussi y croire, mais pas Edimilson Fernandes.

Sierro en joker

Murat Yakin s'appuie également sur une ossature claire au milieu du terrain. Le capitaine Granit Xhaka, Remo Freuler et Denis Zakaria seront ainsi titulaires en Allemagne, sauf pépin physique. Le travailleur Michel Aebischer, le polyvalent Renato Steffen, le talentueux Ardon Jashari et le néophyte Vincent Sierro devraient se disputer les trois dernières places au milieu.

A 28 ans, Vincent Sierro s'est invité en équipe de Suisse pour la première fois grâce à ses excellentes performances avec Toulouse. Il devrait avoir l'occasion de faire ses preuves lors des matches amicaux face au Danemark et à l'Irlande. A l'inverse, Djibril Sow semble ne plus entrer dans les plans de Murat Yakin.

Une attaque aux accents francophones

Le sélectionneur n'a pas non plus de souci à se faire concernant son secteur offensif. Ruben Vargas et Xherdan Shaqiri sont indispensables, tout comme Breel Embolo – dont le retour aux affaires se précise –, Zeki Amdouni, meilleur buteur de l'équipe lors des éliminatoires, et Noah Okafor.

Dan Ndoye tient la corde pour le 23e et dernier ticket helvétique pour cet Euro 2024. Mais Dereck Kutesa et Alexis Antunes, brillants cette année avec Servette, Joël Monteiro (en attente de sa naturalisation) voire Uran Bislimi ou Cédric Itten peuvent aussi rêver du rendez-vous allemand.

ATS, par Michael Lehmann