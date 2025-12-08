  1. Clients Privés
«Quatre ans de prison» Son Heung-min victime d’un chantage, la coupable condamnée

Melchior Cordonier

8.12.2025

Une jeune femme d'une vingtaine d'années a été condamnée lundi à quatre ans de prison pour avoir exercé un chantage à la grossesse à l'encontre de la superstar sud-coréenne du football Son Heung-min, a rapporté l'agence de presse Yonhap News TV.

Une jeune femme condamnée à quatre ans de prison pour chantage envers Son Heung-min.
Une jeune femme condamnée à quatre ans de prison pour chantage envers Son Heung-min.
IMAGO/Imagn Images

Agence France-Presse

08.12.2025, 07:58

La prévenue, «âgée d'une vingtaine d'années et dont le nom de famille est Yang», a été condamnée «à quatre ans de prison pour chantage», a annoncé la chaîne de télévision.

Mme Yang était accusée d'avoir extorqué 300 millions de wons (200.000 dollars) à Son fin 2024, après lui avoir envoyé l'image d'une échographie fœtale et l'avoir menacé de rendre publique sa grossesse, selon l'agence de presse Yonhap.

Elle a ensuite tenté de lui extorquer 70 millions supplémentaires avec la complicité d'un petit ami, identifié comme M. Yong, qui a été condamné à deux ans de prison pour tentative de chantage, a précisé Yonhap.

Tous deux sont incarcérés depuis le mois de mai.

Le footballeur avait refusé de verser cette dernière somme et porté plainte. Le procès a eu lieu le mois dernier lors d'une audience à huis clos durant laquelle Son Heung-min avait comparu, ont rapporté les médias locaux.

Le footballeur de 33 ans évolue au Los Angeles FC depuis août, après dix saisons à Tottenham.

