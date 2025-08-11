  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Football féminin La nouvelle sélectionneuse de l'Espagne est connue

ATS

11.8.2025 - 15:57

La Fédération espagnole de football (RFEF) a annoncé lundi la nomination de Sonia Bermudez comme nouvelle sélectionneuse de son équipe féminine. Elle succède à Montse Tomé, dont le contrat n'a pas été renouvelé après la défaite en finale de l'Euro 2025 en Suisse face à l'Angleterre aux tirs au but.

Sonia Bermudez est la nouvelle sélectionneuse de l’équipe d’Espagne.
Sonia Bermudez est la nouvelle sélectionneuse de l’équipe d’Espagne.
IMAGO/Sportpix
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

11.08.2025, 15:57

Tomé, ancienne adjointe de Jorge Vilda, avait pris les rênes de la sélection espagnole dans un contexte tendu en septembre 2023, lorsque ce dernier avait été licencié pour son soutien à l'ex-président de la RFEF Luis Rubiales, depuis condamné à une amende d'environ 10'000 francs pour agression sexuelle sur la joueuse Jenni Hermoso.

La Roja, championne du monde en titre, a connu des résultats mitigés sous ses ordres, avec une quatrième place aux Jeux olympiques de Paris 2024 et une Ligue des nations remportée en 2024 face à la France. Archifavorites du dernier Euro, les Ibériques ont chuté en finale face à l'Angleterre après avoir notamment mis fin au parcours de la Suisse en quart de finale.

Agée de 40 ans, Bermudez entraînait jusqu'à présent la sélection M23 espagnole. Cette ancienne attaquante a disputé 63 matches sous le maillot de la Roja durant sa carrière de joueuse.

Montse Tomé amère. «Le foot est un sport où ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne»

Montse Tomé amère«Le foot est un sport où ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne»

Les plus lus

Roland Collombin souffre d'un cancer : «J'ai peur de mourir»
Trump - Poutine: pourquoi l’Alaska n’est pas un hasard
L’assassinat revendiqué par Israël choque la presse internationale
La Finlande inculpe trois marins pour sabotage en Baltique
Un Français flashé à Lausanne – 90'000 francs d'amende