«Asile de fous», «buts ridicules», «horreur» : l’Italie dans tous ses états

Des autogoals, une délivrance tardive et de grandes émotions : l'Italie a souffert lundi face à l’Israël, mais son succès étriqué (5-4) lui permet de se relancer dans la course au Mondial 2026.

L’Italie a décroché une victoire folle lundi face à l’Israël. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Keystone-SDA ATS

La spectaculaire victoire fêtée contre Israël à Debrecen en qualifications pour la Coupe du monde a déclenché un tourbillon d'émotions en Italie. «Une victoire de folie», a jubilé la «Gazzetta dello Sport», notant néanmoins après avoir tremblé jusque dans les arrêts de jeu: «Quelle horreur. Et quelles erreurs».

Le «Corriere dello Sport» s'est pour sa part réjoui de «la beauté de l'inexplicable» et a résumé ainsi les événements à Debrecen, en Hongrie: «C'est un asile de fous».

C'est le but de Sandro Tonali dans les arrêts de jeu qui a finalement délivré la Squadra Azzurra au bout d'une soirée mémorable. Deux autogoals de Manuel Locatelli (16e) et Alessandro Bastoni (87e) et un doublé de Dor Peretz (52e/89e) ont longtemps menacé le succès italien.

«Aujourd'hui (red: lundi), c'était un cauchemar», a déclaré le nouveau sélectionneur italien Gennaro Gattuso. «C'était terrible de voir comment nous avons encaissé certains buts ridicules», a ajouté le technicien de 47 ans.

L'ancien entraîneur-joueur du FC Sion a toutefois salué le fait que son équipe avait «joué avec son cœur et son âme». «Il faut rendre hommage aux joueurs parce qu'ils ont eu la force de réagir à chaque gifle qu'ils ont reçue», a-t-il souligné. Sur les réseaux sociaux, des internautes ont recommandé, après ce match mouvementé, d'avertir le cardiologue du sélectionneur par mesure de précaution...

La peur du démon

Pour Gennaro Gattuso, il s'agissait de la deuxième victoire en deux matches dans ses nouvelles fonctions, après le 5-0 obtenu contre l'Estonie. Avec désormais 9 points, les Italiens se sont hissés à la 2e place du groupe G, derrière la Norvège qui affronte la Moldavie mardi soir.

Le succès contre Israël «insuffle une nouvelle vie à une équipe nationale qui, pour la troisième fois consécutive, doit lutter contre le démon d'une nouvelle exclusion de la Coupe du monde», a écrit «Tuttosport», rappelant que l'Italie avait manqué la qualification pour les deux dernières phases finales.

Ce démon s'était installé dans les quartiers de l'équipe nationale à Coverciano, craignait le journal, qui voit déjà Gennaro Gattuso comme un sauveur: «Grâce à l'exorcisme de l'homme qui a soulevé cette Coupe vers le ciel (red: lors du sacre italien de 2006), ce démon pourrait enfin disparaître.»