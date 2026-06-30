Aliou Baldé, qui évoluait la saison dernière en prêt à St-Gall, reste au sein du club de Suisse orientale. Comme l'a annoncé le club, celui-ci recrute définitivement l'attaquant de l'OGC Nice en lui offrant un contrat de trois ans.

Baldé a inscrit 15 buts en 42 matches avec les Brodeurs. Avec une passe décisive et un penalty obtenu lors de la finale de la Coupe à Berne, l'international guinéen de 23 ans a largement contribué à la victoire du club saint-gallois.