  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Football Suède: Graham Potter nommé sélectionneur

ATS

20.10.2025 - 10:15

Graham Potter va devoir remettre la Suède sur les bons rails
Graham Potter va devoir remettre la Suède sur les bons rails
ATS

L'Anglais Graham Potter (50 ans) a été nommé sélectionneur de la Suède. Son contrat court jusqu'à fin mars, mais il sera automatiquement prolongé en cas de qualification pour la Coupe du monde.

Keystone-SDA

20.10.2025, 10:15

Potter succède au Danois Jon Dahl Tomasson, limogé en raison des mauvais résultats des Suédois dans le groupe B de qualification où ils sont classés derrière la Suisse et le Kosovo. Le nouveau sélectionneur a pour sa part été remercié par West Ham à fin septembre après cinq défaites en six matches de championnat.

Graham Potter a par le passé aussi dirigé notamment Brighton et Chelsea. Il avait débuté sa carrière d'entraîneur en Suède avec Österdunds FK, qu'il a mené de la 4e division à l'élite et à une victoire en Coupe de Suède en 2017.

Les plus lus

La police vaudoise visée ? Une oeuvre controversée fait polémique à Lausanne
Giorgia Meloni défie les lois de la politique italienne
Donald Trump brandit de nouvelles menaces !