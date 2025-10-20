Graham Potter va devoir remettre la Suède sur les bons rails ATS

L'Anglais Graham Potter (50 ans) a été nommé sélectionneur de la Suède. Son contrat court jusqu'à fin mars, mais il sera automatiquement prolongé en cas de qualification pour la Coupe du monde.

Keystone-SDA ATS

Potter succède au Danois Jon Dahl Tomasson, limogé en raison des mauvais résultats des Suédois dans le groupe B de qualification où ils sont classés derrière la Suisse et le Kosovo. Le nouveau sélectionneur a pour sa part été remercié par West Ham à fin septembre après cinq défaites en six matches de championnat.

Graham Potter a par le passé aussi dirigé notamment Brighton et Chelsea. Il avait débuté sa carrière d'entraîneur en Suède avec Österdunds FK, qu'il a mené de la 4e division à l'élite et à une victoire en Coupe de Suède en 2017.