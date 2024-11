Succès de prestige tricolore : Rabiot et Digne dégoûtent l’Italie

La France a retrouvé des couleurs: elle s'est imposée 3-1 à Milan contre l'Italie en Ligue des nations. Cela lui a permis de finir en tête du groupe 2 de la Ligue A.

Adrien Rabiot et Lucas Digne ont fait mal aux Italiens ats

Muets contre Israël jeudi, les joueurs de Didier Deschamps ont donc bien réagi. Pour sa 50e sélection, Rabiot a ouvert le score dès la 2e sur un corner botté par Digne. Ce dernier a aussi été impliqué sur le deuxième but des visiteurs, son coup franc touchant la barre et retombant au fond des filets via le dos du gardien Vicario (33e).

L'Italie a répliqué peu après par Cambiaso (35e). Décidément maître des airs, Rabiot a redonné de la tête deux longueurs d'avance aux Bleus (65e), sur une nouvelle passe de Digne, qui lui aussi portait le maillot national pour la 50e fois. A noter que les trois réussites de la France sont tombées sur des balles arrêtées.

