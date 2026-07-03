Murat Yakin aligne une composition résolument offensive pour le 16e de finale du Mondial entre la Suisse et l'Algérie. Ndoye, Manzambi, Vargas et Embolo sont tous titulaires, tout comme Zakaria.

Dan Ndoye (à gauche) fait son retour dans le onze titulaire de la Suisse.

Le sélectionneur bâlois a décidé de lâcher les chevaux pour ce premier match à élimination directe (coup d'envoi à 5h00 du matin en Suisse). C'est Dan Ndoye, relégué sur le banc lors du troisième match de groupe face au Canada (2-1), qui en profite pour réintégrer le onze. Il devrait animer l'une des deux ailes à l'opposé de Ruben Vargas, alors que Breel Embolo jouera en pointe. Le Genevois Johan Manzambi devrait soutenir ce trident.

Un autre Genevois est titulaire pour faire face aux Fennecs: Denis Zakaria en tant que latéral droit. Le milieu défensif de métier avait déjà joué à ce poste lors du match d'ouverture contre le Qatar (1-1).

Le reste de la composition suisse est sans surprise: Granit Xhaka et Remo Freuler en sentinelles, Nico Elvedi et Manuel Akanji en défense centrale et Ricardo Rodriguez à gauche. Gregor Kobel est évidemment titulaire dans les buts, alors que son homologue algérien sera finalement Luca Zidane.

La composition de la Suisse: Kobel; Zakaria, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Manzambi, Vargas, Embolo.

La composition de l'Algérie: Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Zerrouki, Bentaleb, Aouar; Mahrez, Maza, Chaibi.