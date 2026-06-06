Zeki Amdouni va remplacer Breel Embolo pour le dernier match de préparation de la Suisse contre l'Australie, samedi à San Diego (21h00). Murat Yakin fait également confiance à Johan Manzambi.

Zeki Amdouni a été choisi pour remplacer Breel Embolo. KEYSTONE

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Arrivé vendredi soir à San Diego après avoir été retardé par les autorités américaines, Embolo est trop court pour participer à cette répétition générale de la Coupe du monde (11 juin - 19 juillet). Il est logiquement remplacé par Amdouni, qui fête sa première titularisation depuis sa grave blessure au genou subie l'été dernier.

Déjà titularisé dimanche dernier contre la Jordanie (victoire 4-1), Manzambi fait une nouvelle fois partie du onze de départ, tout comme Michel Aebischer. Après avoir été aligné en défense, Denis Zakaria retrouve quant à lui le banc des remplaçants alors que Ruben Vargas, légèrement blessé, est avec Embolo en tribunes.

Xhaka et Freuler en maîtres à jouer

Avec Silvan Widmer, Ricardo Rodriguez, Nico Elvedi et Manuel Akanji, la Suisse pourrait être articulée en 4-3-3, mais également en 3-4-3 avec Widmer et Aebischer en pistons. Le coeur du jeu sera quoiqu'il arrive occupé par Granit Xhaka et Remo Freuler, et Dan Ndoye et Manzambi épauleront Amdouni en attaque.

Les compositions Suisse : Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Aebischer; Manzambi, Amdouni, Ndoye.

Australie : Beach; Circati, Souttar, Herrington; Trewin, O'Neill, Okon-Engstler, Behich; Irankunda, Volpato; Yengi. Montre plus

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