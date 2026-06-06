  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Suisse – Australie Amdouni prend la place d'Embolo, Manzambi dans le onze

ATS

6.6.2026 - 20:09

Zeki Amdouni va remplacer Breel Embolo pour le dernier match de préparation de la Suisse contre l'Australie, samedi à San Diego (21h00). Murat Yakin fait également confiance à Johan Manzambi.

Zeki Amdouni a été choisi pour remplacer Breel Embolo.
Zeki Amdouni a été choisi pour remplacer Breel Embolo.
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.06.2026, 20:09

06.06.2026, 20:52

Arrivé vendredi soir à San Diego après avoir été retardé par les autorités américaines, Embolo est trop court pour participer à cette répétition générale de la Coupe du monde (11 juin - 19 juillet). Il est logiquement remplacé par Amdouni, qui fête sa première titularisation depuis sa grave blessure au genou subie l'été dernier.

Mondial 2026. Fin du calvaire : Embolo rallie ses coéquipiers en Californie !

Mondial 2026Fin du calvaire : Embolo rallie ses coéquipiers en Californie !

Déjà titularisé dimanche dernier contre la Jordanie (victoire 4-1), Manzambi fait une nouvelle fois partie du onze de départ, tout comme Michel Aebischer. Après avoir été aligné en défense, Denis Zakaria retrouve quant à lui le banc des remplaçants alors que Ruben Vargas, légèrement blessé, est avec Embolo en tribunes.

Xhaka et Freuler en maîtres à jouer

Avec Silvan Widmer, Ricardo Rodriguez, Nico Elvedi et Manuel Akanji, la Suisse pourrait être articulée en 4-3-3, mais également en 3-4-3 avec Widmer et Aebischer en pistons. Le coeur du jeu sera quoiqu'il arrive occupé par Granit Xhaka et Remo Freuler, et Dan Ndoye et Manzambi épauleront Amdouni en attaque.

Mondial 2026 - Groupe B. À huit jours du Qatar, Yakin affiche une sérénité totale

Mondial 2026 - Groupe BÀ huit jours du Qatar, Yakin affiche une sérénité totale

Les compositions

  • Suisse : Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Aebischer; Manzambi, Amdouni, Ndoye.
  • Australie : Beach; Circati, Souttar, Herrington; Trewin, O'Neill, Okon-Engstler, Behich; Irankunda, Volpato; Yengi.
Montre plus

Sur le même thème

Denis Zakaria : «On va tout donner pour amener la Suisse là où elle n'a jamais été»

Denis Zakaria : «On va tout donner pour amener la Suisse là où elle n'a jamais été»

À quelques jours du coup d’envoi du Mondial 2026, le milieu de terrain genevois Denis Zakaria se confie au micro de blue Sport sur les ambitions de la Nati. L’interview intégrale est à découvrir sur blue Zoom dès le lundi 8 juin à 20h05.

05.06.2026

Vidéo sur le Mondial 2026

Coupe du Monde 2026 : ces nations qui feront leurs grands débuts

Coupe du Monde 2026 : ces nations qui feront leurs grands débuts

Le format à 48 équipes redessine le Mondial 2026. Découvrez les 4 nations qui participeront à la compétition pour la première fois de leur histoire : Curaçao, Cap-Vert, Jordanie et Ouzbékistan.

03.06.2026

Les plus lus

Dernier test avant le Mondial : suivez Suisse - Australie en direct
L'Iran file au Mexique, la colère contre Washington dans les bagages
Cet appartement de luxe attend un acheteur – pour 14,5 millions
La NASA ordonne aux astronautes d’évacuer la Station spatiale internationale
Donald Trump s’est-il endormi en pleine conférence de presse? Une vidéo fait le buzz
Turquie : enquête sur un milliardaire après des propos sexistes contre une femme Kurde