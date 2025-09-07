  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Le PSG interpelle les Bleus Suite aux blessures, la santé des joueurs au cœur des débats

Melchior Cordonier

7.9.2025

Après les blessures d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué avec les Bleus, le Paris Saint-Germain a adressé un courrier à la Fédération française de football (FFF) pour demander une meilleure «coordination médico-sportive entre clubs et sélection».

Le PSG demande à la FFF une meilleure coordination médicale après les blessures de ses joueurs avec les Bleus.
Le PSG demande à la FFF une meilleure coordination médicale après les blessures de ses joueurs avec les Bleus.
IMAGO/PRESSE SPORTS

Agence France-Presse

07.09.2025, 12:04

07.09.2025, 12:06

Le PSG, privé de Dembélé pour six à huit semaines et de Doué pour quatre semaines environ, demande «urgemment un nouveau protocole (...) plus transparent et collaboratif» autour de «la santé des joueurs», a-t-il annoncé dimanche.

Le club champion d'Europe a assuré qu'il «avait transmis à la FFF des éléments médicaux concrets, avant même le début du rassemblement de l'équipe de France, sur la charge de travail supportable et les risques de blessures de ses joueurs».

Et il n'est pas le seul !. Grosse tuile pour le PSG : Dembélé absent plusieurs semaines

Et il n'est pas le seul !Grosse tuile pour le PSG : Dembélé absent plusieurs semaines

Le PSG «déplore que ces recommandations médicales n'aient pas été prises en compte par le staff médical» ainsi que «l'absence totale de sollicitation et de concertation avec ses équipes médicales».

Si le club de Luis Enrique «tient à réaffirmer son attachement à (...) l'équipe de France», il «souhaite» que ces incidents «graves et évitables» servent de déclic pour garantir «des échanges systématiques, documentés et réciproques entre les staffs médicaux des clubs et de la sélection».

Le club demande enfin le respect d'un «principe de précaution renforcé dans la convocation et l'utilisation des joueurs», notamment quand ils reviennent de blessure.

Entré en jeu lors de la victoire des Bleus face à l'Ukraine vendredi (2-0) pour le début des qualifications au Mondial-2026, Dembélé souffre d'une déchirure aux ischio-jambiers de la cuisse droite.

Il était entré à la pause à la place de Doué, touché au mollet droit. Les deux joueurs ont quitté le rassemblement des Bleus et Kingsley Coman a été appelé en renfort pour les remplacer.

Equipe de France. La blessure d'Ousmane Dembélé jette un gros froid

Equipe de FranceLa blessure d'Ousmane Dembélé jette un gros froid

Les plus lus

Cathédrale ou stade ? Le Parc Saint-Jacques face au silence
Employés étrangers menottés et enchaînés : que se passe-t-il dans les usines américaines ?
L'explosion du nombre de fast-foods en Suisse inquiète
L'adolescent Carlo Acutis devient le premier saint millenial
Pour contrer Trump, le Canada mise sur des projets d'infrastructure
Dimanche, la Lune disparaîtra dans l’ombre de la Terre