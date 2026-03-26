Mondial 2026
LIVE : suivez la finale entre l’Espagne et l’Argentine
Le moment tant attendu est arrivé ! L’Espagne, champion d’Europe en titre, et l’Argentine, tenante du trophée, s’affrontent ce dimanche soir en finale de la Coupe du monde à New York. La Roja parviendra-t-elle à décrocher une deuxième étoile grâce sa grande maîtrise du jeu ? Ou l’Albiceleste, avec son imprévisible furia, conservera-t-elle sa couronne planétaire ?
Cette rencontre est à suivre en direct sur «blue News» grâce au live-blog de «Keystone-ATS», ainsi qu’en live TV sur «RTS deux» dès 21h00.
Espagne - Argentine
Coupe du Monde de la FIFA 2026: Finale : Espagne - Argentine
dim. 19.07. 20:45 - 23:30 ∙ FR 2026 ∙ 165 Min
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