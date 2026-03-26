Cette rencontre est à suivre en direct sur «blue News» grâce au live-blog de «Keystone-ATS», ainsi qu’en live TV sur «RTS deux» dès 21h00.

L'Argentine, avec sa grinta éternelle, s'est sortie des griffes de l'Angleterre (2-1) au bout d'un combat suffocant, remporté au bout du temps additionnel sur un nouveau service de Messi, le roi du foot qui défendra sa couronne contre l'Espagne.

Mondial 2026 : Lautaro Martínez envoie l'Argentine en finale ! L'Argentine, avec sa grinta éternelle, s'est sortie des griffes de l'Angleterre (2-1) au bout d'un combat suffocant, remporté au bout du temps additionnel sur un nouveau service de Messi, le roi du foot qui défendra sa couronne contre l'Espagne.

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