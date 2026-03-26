Mondial 2026
LIVE : suivez le quart de finale entre la Suisse et l’Argentine
L’équipe de Suisse de football a rendez-vous avec l'histoire. Opposée à l’Argentine de Lionel Messi, la sélection de Murat Yakin tentera de signer l’exploit en se hissant en demi-finales pour la première fois.
Cette rencontre est à suivre en direct sur «blue News» grâce au live-blog de «Keystone-ATS», ainsi qu’en live TV sur «RTS deux» dès 3h00.
Argentine - Suisse
Coupe du Monde de la FIFA 2026: Quart de finale : Argentine - Suisse
dim. 12.07. 02:20 - 05:10 ∙ FR 2026 ∙ 170 Min
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