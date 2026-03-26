Mondial 2026
LIVE : suivez le 8e de finale entre la Suisse et la Colombie
L’équipe de Suisse de football a rendez-vous avec son histoire à la Coupe du monde 2026. Opposée à la Colombie ce mardi à Vancouver, la sélection de Murat Yakin tentera de signer l’exploit en se hissant en quarts de finale.
Cette rencontre est à suivre en direct sur «blue News» grâce au live-blog de «Keystone-ATS», ainsi qu’en live TV sur «RTS deux» dès 22h00.
Suisse - Colombie
Coupe du Monde de la FIFA 2026: Huitième de finale : Suisse - Colombie
mar. 07.07. 19:45 - 22:11 ∙ 146 min
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