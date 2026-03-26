L’équipe de Suisse de football a rendez-vous avec son histoire à la Coupe du monde 2026. Opposée à la Colombie ce mardi à Vancouver, la sélection de Murat Yakin tentera de signer l’exploit en se hissant en quarts de finale.

Mondial 2026 LIVE : suivez le 8e de finale entre la Suisse et la Colombie

Cette rencontre est à suivre en direct sur «blue News» grâce au live-blog de «Keystone-ATS», ainsi qu’en live TV sur «RTS deux» dès 22h00.

Suisse - Colombie

Coupe du Monde de la FIFA 2026: Huitième de finale : Suisse - Colombie mar. 07.07. 19:45 - 22:11 ∙ 146 min Diffuser en continu

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00:21 Mondial 2026 : le cortège des fans de la Nati à Vancouver avant un match peut-être historique À trois heures du match contre la Colombie, les supporters suisses sont déjà dans l'ambiance de ce huitième de finale de la Coupe du monde.

03:45 «La structure de la Suisse pourrait bien convenir à la Colombie» Alberto Mora, journaliste colombien, donne son avis avant le huitième de la Coupe du monde 2026 entre la Suisse et la Colombie. Il explique également les forces et les faiblesses de la Colombie depuis le début du tournoi.