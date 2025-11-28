  1. Clients Privés
Championnats suisses Super League et Challenge League : les dates de reprise dévoilées

ATS

28.11.2025 - 11:54

La Swiss Football League a fixé les dates clés de la prochaine saison de Super League et de Challenge League. Le championnat des deux catégories débutera le dernier week-end de juillet 2026.

La saison 2026 de Super League et Challenge League débutera fin juillet (image d’illustration).
La saison 2026 de Super League et Challenge League débutera fin juillet (image d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.11.2025, 11:54

La pause hivernale en Super League durera quatre semaines. Elle débutera le 20 décembre 2026 et se terminera le 16 janvier 2027. En Challenge League, le championnat sera suspendu une semaine de plus.

La saison de Super League se terminera le jeudi 27 mai pour le Relegation Group et le week-end 29/30 mai pour le Championship Group. La dernière journée de deuxième division est prévue pour le vendredi 28 mai. La semaine suivante, les matches de barrage entre l'avant-dernier de Super League et le deuxième de Challenge League auront probablement lieu le mardi 1er juin pour le match aller, le match retour le vendredi 4 juin.

