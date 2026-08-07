Christopher Ibayi quitte le FC Thoune. L'attaquant de 31 ans rejoint avec effet immédiat le Maghreb de Fès, champion du Maroc, a annoncé le club bernois vendredi soir.

Ibayi avait rejoint Thoune en janvier 2025 et s’était illustré lors de la première partie de la saison qui a vu les Bernois remporter le titre, avant d’être freiné par des blessures. Avec dix buts, il a terminé troisième meilleur buteur du FC Thoune lors du dernier exercice.