Super League
FC Thoune perd Christopher Ibayi, direction le champion du Maroc
Christopher Ibayi avait rejoint Thoune en provenance d'Ajaccio.
ATS
Christopher Ibayi quitte le FC Thoune. L'attaquant de 31 ans rejoint avec effet immédiat le Maghreb de Fès, champion du Maroc, a annoncé le club bernois vendredi soir.
Ibayi avait rejoint Thoune en janvier 2025 et s’était illustré lors de la première partie de la saison qui a vu les Bernois remporter le titre, avant d’être freiné par des blessures. Avec dix buts, il a terminé troisième meilleur buteur du FC Thoune lors du dernier exercice.