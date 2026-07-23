Président du FC Sion sans discontinuer depuis 2003, Christian Constantin a le sourire avant la reprise de Super League. Serein, il se réjouit des performances récentes de son club, et veut «faire mieux que la saison passée».

Depuis son retour dans l'élite du football suisse en 2024, le club sédunois est sur une trajectoire ascendante. Après avoir évité la relégation en 2025 à la faveur de sa 9e place finale, les Valaisans ont fait bien mieux la saison dernière en terminant quatrièmes, un classement qui leur permet de disputer les qualifications pour la Conference League.

«La meilleure équipe du pays» depuis février

Il faut remonter à l'exercice 2016/17 pour retrouver la trace d'une pareille performance pour Sion. Et selon son président, le classement final aurait pu être encore meilleur, si l'entraîneur Didier Tholot n'avait pas dû gérer le cas du milieu de terrain Baltazar, qui désirait alors rejoindre le Japon.

«Cela nous a compliqué un peu le début de saison. Mais si Didier (Tholot) avait pu compter sur lui, comme cette année par exemple, nous aurions pu faire une saison d'un calibre encore supérieur, confie «CC», joint au téléphone par Keystone-ATS. En revanche, à partir de février je pense qu'on a la meilleure équipe du pays. L'objectif cette saison, c'est comme toujours d'essayer de faire mieux que la saison passée.»

Les Sédunois ont effectivement terminé leur exercice 2025/26 en trombe, avec une série de dix matches sans défaite. Ils ont par ailleurs présenté la meilleure défense du championnat, avec seulement 40 buts encaissés en 38 rencontres.

La «dernière maison dans le football» de Tholot

La collaboration avec Tholot, dont le contrat a été prolongé fin avril jusqu'en 2029, semble apporter une sérénité bienvenue au collectif. Avant le retour du Français à l'été 2023, Christian Constantin avait utilisé une moyenne de 3,5 entraîneurs par saison depuis la promotion de Sion en Super League en 2006.

Avant d'être conforté à la tête de la première équipe, le technicien de 62 ans avait effectué trois passages sur le banc sédunois, sans connaître pareille longévité. «Lorsque Didier est arrivé ici à la cinquantaine, il avait l'ambition d'entraîner les Girondins de Bordeaux, son club de coeur, lorsqu'ils étaient en Ligue 1. Désormais, à son âge, il a compris que sa dernière maison dans le football, c'était Sion», avance Christian Constantin.

Cette volonté de bâtir dans la continuité, le patron et son fils Barthélémy, directeur sportif du club, l'ont également montrée dans la campagne de transfert en cours. Hormis l'arrivée du milieu de terrain de 20 ans Fodé Sylla, ils ont misé sur le maintien dans l'effectif des cadres de la saison écoulée, comme Winsley Boteli, Théo Berdayes et Jan Kronig, tous mis sous contrat jusqu'en 2030.

Constantin a «tout essayé» dans le football

«Nous avons une équipe relativement jeune, donc l'idée est de garder le noyau dur pour nous permettre de progresser dans le jeu et sur le plan des résultats» indique le natif de Martigny. Il estime avoir appris des dix précédentes campagnes européennes du club disputées sous sa houlette.

«Dans le foot, s'il y a quelqu'un qui a tout essayé, c'est bien celui qui t'appelle», s'amuse-t-il, toujours prompt à tutoyer son interlocuteur. «Si je change l'équipe pendant l'été, je ne fais jamais de bons résultats derrière. Quand je garde le même groupe, je peux aller le plus loin possible car il y a une cohésion qui est là dès le début des qualifications européennes.»

Pour pouvoir jouer à la fois sur le plan continental, en Super League et en Coupe de Suisse, «CC» estime avoir besoin de 21 bons joueurs de champ afin de tenir la distance, soit potentiellement pour 33 matches jusqu'à Noël. «Nous n'en sommes pas loin», glisse le président. Seule ombre au tableau, la blessure du défenseur central Kreshnik Hajrizi, que le club cherche activement à remplacer.

La force de ce collectif réside selon lui dans la cohésion du groupe. «Didier et tout le staff ont su inculquer cette volonté de s'améliorer ensemble, partage Christian Constantin. Et derrière, notre dynamique de résultat fait le reste.»

Dimanche à Berne (14h), Sion affrontera YB pour continuer de briller sur la scène nationale et reprendre le flambeau là où le club l'avait laissé lors de la dernière journée le 17 mai. Les Valaisans, qui avaient contraint les Bernois à un nul spectaculaire (3-3), ont l'occasion d'étendre leur invincibilité sur l'exercice à venir.

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