La rencontre amicale entre le FC Bâle et le FC Barcelone, qui se tiendra dimanche prochain au Parc St-Jacques (en direct et en libre accès sur blue Zoom), a affiché complet en seulement quelques minutes. Des dizaines de miliers de supporters ont tenter d’acheter une place.

Près de 140’000 personnes Engouement exceptionnel autour du match entre Bâle et le Barça !

Ce dimanche 16 août à 16h30, le FC Bâle accueillera le FC Barcelone pour un match amical qui suscite un engouement exceptionnel. Depuis l’annonce de la venue du club catalan, les demandes de billets ont littéralement explosé.

La billetterie en ligne devait initialement ouvrir lundi, mais face à l’affluence massive, le site internet du club rhénan n’a pas résisté. Ce mardi, près de 140'000 personnes se sont retrouvées dans la file d’attente pour tenter d’obtenir leur précieux sésame.

Pour les fans ne pouvant pas assister à la rencontre depuis le Parc St-Jacques, le match sera diffusé gratuitement sur notre chaîne TV «blue Zoom».